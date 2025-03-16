日職》上澤直之慘遭火腿痛擊！新庄剛志賽後沉默只做一件事

日本火腿今天打爆前隊友上澤直之收下勝利。（圖片取自日本火腿Ｘ）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕上季挑戰大聯盟表現不佳，並選擇加盟軟銀鷹的上澤直之，今天在春訓面對前東家日本火腿，投5局狂失5分吞下敗投，目前防禦率4.91。

日本火腿本場先發是預計要投開幕戰的伊藤大海，他面對軟銀打線用89球投完5局，被打4支安打，送出6K、1BB，沒有失掉任何一分，表現絕好調；反觀上澤直之對上前隊友火腿，首局就因吉田賢吾的高飛犧牲打率先失分，第二局於滿壘時遭矢澤宏太敲安再失2分，第三局在二、三壘有人時遭伏見寅威敲出清壘安打再失2分，後兩局雖未再失分，但仍留下5局被打9支安打，送出5K、1BB，失掉5分都是自責分的成績。

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本比賽火腿一共敲出13支安打，軟銀也有11支安打，不過火腿進帳8分，軟銀只拿下3分。其中火腿万波中正替補上場敲出一發2分砲，矢澤宏太雙安2打點還跑出2次盜壘成功，伏見寅威雙安2打點進帳。賽後上澤直之表示，自己本場比賽有展現出好的也有壞的地方，被對手連續敲安導致失分是需要檢討的地方，希望能夠藉由本場經驗讓自己繼續向前邁進。

由於先前火腿監督新庄剛志曾針對入札制度發表評論，希望旅外時間過短的選手回歸後應加入母隊，後續球員工會對此發聲，希望球界相關人士不要再對上澤做出批評。今天新庄剛志在賽後接受訪問的時候也展現他的風格，選擇沉默不說話，並遞上一張「沒有任何話可以說」的紙條，便離開球場。

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