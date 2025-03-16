MiLB》速球評價高達70分！ 洋基火球小將談本季目標

拉格朗日。（取自Somerset Patriots官網）

〔體育中心/綜合報導〕洋基21歲的火球小將拉格朗日（Carlos Lagrange），於本周的春訓新秀對抗賽中表現精采，其中多次飆出100英哩的速球引發外界矚目，對此他本人在賽後受訪時分享了對於今天投球表現的看法及今年賽季的目標。

拉格朗日在對上金鶯小將隊的比賽中，據現場記分板紀錄，拉格朗日今天的球速一度來到101英哩（162公里），此外也有幾球突破100英哩大關。

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雖然他第一局就因暴投失掉1分，但他在第一局被擊出安打上壘後，連續解決了金鶯的11名打者後，直到第四局兩出局後才被哈尼卡特（Vance Honecutt）擊出陽春砲，最終拉格朗日繳出主投4局被打2支安打，失2分，其中1分為自責分的表現。

對此拉格朗日賽後受訪時表示 :「我今天的投球感覺非常好，而且我的球速一直都這麼快。這場比賽對我來說是個非常好的機會，能向外界證明我能投出好球，同時也是一位好投手。但最重要的是希望今年能保持健康。」

拉格朗日在投手丘上被認為與去年拿下新人王的希爾（Luis Gil）有著同樣的氣質，他去年球季在新人聯盟和1A繳出0勝1敗，防禦率6.86的成績，今年他被《Baseball America》評為洋基農場新秀第15名，而《MLB Pipeline》則把他排在洋基農場第19名，此外他的速球更被球探給出70分的高評價，若拉格朗日能在接下來改善他的控球問題，未來將有機會成為大聯盟等級的先發甚至終結者。

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