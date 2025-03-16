澎湖特奧選手再創佳績 許宜婷繼蔡靖宏後大放異彩

許宜婷（右一）與隊友攜手，在冬季特殊奧運女子接力賽中勇奪銅牌。（澎水提供）

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖雖然是海島，終年不見冰雪，但卻在今年義大利杜林冬季特殊奧林匹克運動會上，先後有澎水畢業生蔡靖宏勇奪花式滑冰銀牌，為台灣增光，又有1位澎水學子許宜婷同學，在冬季特殊奧運同樣以非凡的表現，繼承了這份榮耀。

在這次的冬季特殊奧林匹克運動會上，許宜婷不僅在雪鞋比賽的100公尺和800公尺賽事中，分別獲得了第4名的好成績，還與隊友攜手在女子接力賽中勇奪銅牌。她的拼搏精神和團隊合作能力，讓每一位澎湖人都為她感到無比自豪。

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許宜婷同學的出色表現不僅是她個人的勝利，也是澎湖、台灣乃至整個特殊奧林匹克大家庭的勝利。她的奮鬥過程，是每一位澎湖人對自己土地的熱愛與堅持的縮影，激勵著我們每一個人都能突破自我、勇敢追夢。而這些卓越成就並非一人之力所能達成。除了許宜婷的辛勤訓練與努力，還有她的教練們在背後默默付出的心血。他們不僅是技術的傳授者，更是選手們堅強的支持者和鼓勵者，為他們提供了無數的指導與關懷。

這一切的努力和成就，即將在3月17日迎來榮耀的時刻。許宜婷與她的教練郭仁祥組長、隊友將一同前往總統府，接受賴清德總統的表揚。這不僅是對他們辛勤付出的認可，更是對澎湖特奧選手們無畏挑戰、勇敢前行精神的崇高讚揚。澎湖人永遠以你們為傲！祝福許宜婷同學和所有的特奧選手們未來能夠繼續發光發熱，為台灣、為澎湖創造更多的奇蹟！

許宜婷（右一）參加冬季特殊奧運，表現相當優異。（澎水提供）

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