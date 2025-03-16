FITMODEL健體賽基隆開戰 西裝健身男模帥氣登場展現完美線條

FITMODEL模特健體形體錦標賽基隆開戰，西裝健身男模帥氣登場展現完美線條。（市議員陳宜提供）

〔記者羅國嘉／基隆報導〕2025年FITMODEL模特健體形體錦標賽近日於基隆市立體育館登場，作為國內首場健美開場賽事，此次由中華民國健美協會主辦，匯聚全台健身選手，其中男子健身模特兒賽事特別吸睛，參賽選手需身著西裝外套，選手不僅要展現肌肉線條，還要透過舞台表現和健身技巧，展現他們的體能、風格、自信與風度。

中華民國健美協會表示，此次賽事不僅是一場競技，更是一個推廣健身文化與健康意識的重要平台。協會同時宣布，7月25日至26日將於台灣舉辦國際健美賽事，屆時全球頂尖選手將共襄盛舉，讓台灣在國際健美舞台上大放異彩。

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中華民國健美協會說，這次賽事吸引多位貴賓蒞臨支持，包括市府教育處副處長楊永芬、市議會議長秘書楊文河、市議員陳宜、立委王正旭辦公室主任林明智、中華民國縣市體育會聯合總會會長鄭錦洲，他們的到來不僅為賽事增添光彩，更展現對健身運動的重視，鼓勵年輕世代投入健身行列，提升全民健康意識。

FITMODEL模特健體形體錦標賽基隆開戰，西裝健身男模帥氣登場展現完美線條。（市議員陳宜提供）

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