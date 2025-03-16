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「斯巴達」高師大燕巢校區登場 2400選手挑戰障礙賽

2025/03/16 17:26

斯巴達10K「Super超級賽」今早起跑，高師大副校長唐硯漁和觀光局長高閔琳出席起跑儀式，為選手們加油！（高師大提供）斯巴達10K「Super超級賽」今早起跑，高師大副校長唐硯漁和觀光局長高閔琳出席起跑儀式，為選手們加油！（高師大提供）

〔記者許麗娟／高雄報導〕全球知名的斯巴達障礙跑競賽，今年首場賽事於15、16日在國立高雄師範大學燕巢校區熱鬧登場，2天共湧入2400多名國內外選手參賽，並有上百名高師大學生擔任服務人員，並以流利外語協助來自海外的選手。

斯巴達賽暌違6年再次到高雄舉辦， 有5K、10K、21K，以及50K「Ultra超獸賽」和1-3K小勇士賽等，其中50K「Ultra超獸賽」是首度降臨高雄，而選手們在比賽過程中挑戰的障礙關卡，今年已確定正式列入現代運動5項之一，將在2028洛杉磯奧運登場，因此賽事更備受運動界關注。

今早7點半10K「Super超級賽」起跑，高師大副校長唐硯漁、高雄市觀光局局長高閔琳也應邀親臨賽場為選手加油打氣，值得一提的是，此次斯巴達障礙跑競賽廣招上百名高師大學生擔任服務人員，主辦單位盛讚學生的外語水準與服務態度非常好，面對國際選手和工作人員皆可用英文親切對答，讓這場國際體育賽事更能圓滿完成。

高師大校長王政彥表示，高師大設有體育相關科系，學生協助參與國際賽事，可從中學習開拓眼界，為後續職涯發展創造更多元可能性，希望透過賽事，運用燕巢校區天然廣闊的綠地場域，引入參賽選手及觀賽者來到環境優美的燕巢校區，讓更多人認識高師大、喜愛高師大。

高師大校長王政彥（右）親臨斯巴達孩童組比賽現場。（高師大提供）高師大校長王政彥（右）親臨斯巴達孩童組比賽現場。（高師大提供）

小勇士選手挑戰障礙賽關卡。（高師大提供）小勇士選手挑戰障礙賽關卡。（高師大提供）

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