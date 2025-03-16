屏東婦女月講座林郁婷分享 《她在堅毅道路上》座無虛席

屏縣婦女月她方講座今天邀請林郁婷主講。（圖由屏東縣政府提供）

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東縣政府本月（3月）推出婦女月系列活動，其中「她方講座」今天（16日）下午在屏東總圖，邀請2024巴黎奧運女子拳擊金牌得主林郁婷主講《她在堅毅道路上》，分享她克服人生挑戰、堅持夢想，並在世界拳擊舞台上發光發熱的心路歷程，屏東縣長周春米特別到場全程聆聽，並鼓勵更多女性透過女力典範啟發，勇敢追夢、實踐自我價值。

屏東縣長周春米表示，郁婷是台灣第一位世界拳擊錦標賽冠軍，第一位奧運金牌拳擊手；每位選手背後的努力與付出有多麼不容易，她的奮鬥歷程，不僅是面對競技場上的挑戰，更要突破社會對女性拳擊選手的刻板印象，不論是訓練環境和資源的限制，還是社會期待與現實的困境，她走在堅毅道路上，站上世界的舞台，為自己實踐價值同時也為台灣爭光。

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「當事情在對的道路上就勇往直前，耳朵關起來專注前行，不受雜音而動搖」，林郁婷表示，雖然選手的道路面臨無數挑戰和孤獨，從賽場的性別刻板印象到自我成長的瓶頸，每一步都充滿考驗，但她選擇相信自己，這一切辛苦的過程，會帶來成長與收穫，讓努力成為改變的一部分。

林郁婷也鼓勵大家，「不為別人而生，也不為自己設限；當意志足夠堅定，你也能站在台上」，她同時感謝觀眾的支持，強調「每一次的加油和鼓勵，都是我們繼續前行的力量」。

屏縣府社會處表示，2025年屏東婦女節系列活動豐富精彩，「她方特展」透過「屏東縣2023年婦女生活狀況調查」邀請大家關注屏東女性的現況，展期至3月31日，每日上午9時至下午9時，在屏東圖書總館1樓展出；「她方講座」於3月23日邀請女性名人宅女小紅主講分享，報名已額滿，現場開放候補登記入場，詳情資訊可洽屏東縣政府社會處婦幼科。

屏東婦女節講座邀請林郁婷分享《她在堅毅道路上》，座無虛席，反應十分熱烈。（圖由屏東縣政府提供）

屏東縣長周春米（右）特別到場全程聆聽。（圖由屏東縣政府提供）

她方講座由林郁婷主講，熱情的民眾排隊入場。（圖由屏東縣政府提供）

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