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國中棒聯硬式組》絕地大反攻 新明國中勇奪隊史第6冠

2025/03/16 16:58

新明國中勇奪隊史第6冠。（學生棒球聯盟提供）新明國中勇奪隊史第6冠。（學生棒球聯盟提供）

〔記者羅志朋／綜合報導〕7局上4：5落後1分，桃園市新明國中今天在冠軍戰靠著林軒二壘安打一棒逆轉，終場以8：5擊敗台南市崇明國中，抱回國中棒球聯賽硬式組冠軍，同時也是隊史第六座金盃。

此役雙方你來我往，新明1局上靠著林楷翰安打先得2分，崇明則在1局下以鄭傑宇安打打回1分，新明3局上再得1分，崇明3局下利用保送以及鄭秉雄、林宥丞、鄭傑宇、林仕文安打一舉攻下4分，6局上新明再追回1分，僅以4：5落後。

關鍵出現在7局上，新明無人出局攻佔滿壘，林軒敲出二壘安打一棒清壘，隨後劉桓宇安打再敲回1分，加上自第3局接替登板的林軒一路投完全場，守護球隊勝利。

新明總教練黃湋志賽後直呼感動，「感謝小朋友不放棄，最後一局落後可以打回來」，他提到，林軒那一支安打相當關鍵，今天投打表現都很重要，他自台南來桃園發展，三年一直督促他，態度進步多。

林軒後援5局僅被敲出3安打無失分，打擊則是7局上適時一擊，包辦勝利投手、勝利打點，拿下MVP大獎，他賽後流下英雄淚，「辛苦兩年，有好的結果，如釋重負」，他北上桃園打球，前兩年受到跨縣市禁賽限制，今年解禁，他坦言，一開始來格格不入，又愛玩，這三年球技、品行有提升，能拿獎最感謝教練團的指導。

林軒攻守俱佳榮鷹大會MVP。（學生棒球聯盟提供）林軒攻守俱佳榮鷹大會MVP。（學生棒球聯盟提供）

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