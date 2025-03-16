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環台賽》去年摔車慘痛教訓 首次擔任教練的盧紹軒：安全是首要考量

2025/03/16 17:00

盧紹軒。（資料照）盧紹軒。（資料照）

〔記者粘藐云／台北報導〕2025年國際自由車環台公路大賽今天在台北市登場，進行全場83.2公里的市區繞圈賽。泰國盧賈伊隊的快克（Blake Quick）以1小時41分11秒奪下單站冠軍，穿上黃衫，而效力於日本宇都宮車隊的台灣一哥馮俊凱總排第10名，為單站亞洲第一，不過馬來西亞登嘉樓車隊纪哲宇因搶到6點衝刺積分，獲得3秒減秒獎勵，暫披藍衫；台灣隊最佳是第40的李冠賢。

環台賽第1站今天在台北市登場，選手從台北市政府出發然後繞行至景福門後折返，每圈10.4公里，繞行8圈，共計83.2公里。

台灣隊今年由過去多次參戰的盧紹軒擔任教練，成員包含李廷威、吳之皓、張誌盛、李冠賢及何彥誼；至於台灣旅外職業選手馮俊凱，也以職業隊的身份參戰。

台灣隊這次賽前設定由何彥誼、李廷威與張誌盛負責突圍，期待能搶占衝刺點或形成領先小組，不過最後未能如願，李廷威說：「我們試圖在比賽過程中突圍，但二級車隊的車手實力堅強，且身材較高的外國選手在卡位時形成阻力，導致我們難以進入領先集團。」

即便最後未能成功突圍，台灣隊仍努力維持在主集團中，確保團隊完賽，並以安全為首要考量。最後李冠賢獲得第40名為全隊最佳，張誌盛50名居次，何彥誼、李廷威和吳之皓則分居第65、69和89名。

盧紹軒表示，今天的策略本來希望能藉由突圍爭取單飛機會，但關鍵時刻沒能跟上最終突圍的車手，這部分算是比較可惜的地方。選手在攻擊嘗試上表現積極，但在卡位與節奏掌控上還有進步空間。

盧紹軒提到，去年在第1站就發生摔車的慘痛意外，他今天強調，安全是環台賽的重要考量，加上這兩天天氣不理想，地面濕滑，大家會更謹慎小心，「雖然沒能爭取到衝刺點，但能夠在因雨溼滑的賽道上順利完賽、避免摔車，對於後續幾站來說仍是正面的結果。」

至於拿下單站冠軍的快克表示則說：「今天的天氣有點潮濕，但不會太冷，賽道狀況還算穩定。比賽過程中速度很快，我們不斷調整戰術，最後我抓住了終點衝刺的關鍵時機，很開心贏得這站冠軍。」

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