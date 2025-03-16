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「會長盃」輪椅舞蹈大賽雲林登場 逾130好手飆舞爭國際賽事門票

2025/03/16 20:02

全國「會長盃」輪椅舞蹈大賽今（16）日在雲林北港體育館登場，超過130名選手參賽飆舞，爭取參加代表台灣參加義大利輪椅舞蹈世界盃、斯洛伐克輪椅舞蹈世界錦標賽的代表權。（記者李文德攝）全國「會長盃」輪椅舞蹈大賽今（16）日在雲林北港體育館登場，超過130名選手參賽飆舞，爭取參加代表台灣參加義大利輪椅舞蹈世界盃、斯洛伐克輪椅舞蹈世界錦標賽的代表權。（記者李文德攝）

〔記者李文德／雲林報導〕全國「會長盃」輪椅舞蹈大賽今（16）日在雲林北港體育館登場，共有68組超過130名選手參賽，爭取參加代表台灣參加義大利輪椅舞蹈世界盃、斯洛伐克輪椅舞蹈世界錦標賽的代表權，讓台灣輪椅舞蹈站上國際。

此場賽事由體育署、中華帕拉林匹克協會、中華民國輪椅體育運動舞蹈協會共同舉辦，吸引全台11縣市輪椅舞蹈好手參與，將從68組隊伍中選出6組，個別代表台灣參加9月義大利世界盃、11月斯洛伐克錦標賽，會場上各選手火力全開飆舞，希望得到好成績，也盼拿國際賽事門票。

中華民國輪椅體育運動舞蹈協會長黃美蘭表示，會長盃是國內重要積分賽，選手可藉此取得資格代表台灣參加各項國際賽，爭取國際積分排名，進一步進軍帕拉林匹克運動會（簡稱帕運）。協會今年將全力栽培國家隊選手，前往荷蘭、英國等地參賽，讓台灣輪椅選手在國際舞台發光發熱。

中華帕拉林匹克協會長穆閩珠表示，大家都知道每四年都有奧運，但很少人知道，其實每四年也有近兩百個國家派出身心障礙運動選手參加帕運。希望透過此次賽事，彰顯無論身體限制，每個人都有無限潛力與意志。

全國「會長盃」輪椅舞蹈大賽今（16）日在雲林北港體育館登場，超過130名選手參賽飆舞，爭取參加代表台灣參加義大利輪椅舞蹈世界盃、斯洛伐克輪椅舞蹈世界錦標賽的代表權。（記者李文德攝）全國「會長盃」輪椅舞蹈大賽今（16）日在雲林北港體育館登場，超過130名選手參賽飆舞，爭取參加代表台灣參加義大利輪椅舞蹈世界盃、斯洛伐克輪椅舞蹈世界錦標賽的代表權。（記者李文德攝）

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