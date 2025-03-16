名古屋直擊》中日高規格致意超有心 但策畫人當年竟打斷過殷仔牙齒

〔特派記者倪婉君／名古屋報導〕中日龍今天賽前為陳偉殷舉行引退儀式，從一開始3分多鐘的影片就展現誠意，包含殷仔2004年剛簽約加盟中日的青澀模樣，以及他投出完投完封勝的英姿，甚至還有他轉戰阪神虎後回到名古屋巨蛋奪勝的丰采；策畫人是目前擔任中日公關的堂上剛裕，他和殷仔是同期加盟的老戰友，而緣份不只如此，堂上還曾在2007年鳳凰聯盟賽事打擊練習時不慎打斷在外野跑步的殷仔牙齒，成為兩人生涯難忘片段。

談起這次引退儀式的由來，殷仔表示自己是個「惜情」的人，當初去美國的時候，就想著成功之後要再回到中日，因為對他來說，這裡是他的起步，「後來也有跟中日球團表達想在這裡做引退，球團也沒有多說什麼，就說當然沒問題，可以好好來規畫一下。」

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結果當今天中日和西武熱身賽開始之前的15分鐘，名古屋巨蛋燈光暗下在球場大螢幕播出殷仔的影片，立刻讓全場球迷的心都凝聚在一起，當然包括站在場邊觀看的殷仔，他開完球後坦言：「看到那些影片，要站上去投最後一球，覺得這部分是很不一樣的感覺。」他對於自己剛簽約時的青澀模樣印象最深，感覺那時候的自己什麼都不懂，才剛高中畢業進入大學，再用交換學生的身分來到日本，「自己一個里程碑的開始。」

影片結束後，殷仔正式登場投出「最後一球」，由中日一軍牛棚捕手前田章宏蹲捕、吉祥物多阿拉擔任打者，他投出後的球威和球速，讓現場球迷驚呼連連。殷仔退場後接受大島洋平和大野雄大的獻花，還在中日休息室前向現場球迷發表感言，儘管整個儀式僅短短10多分鐘，卻能充分感受球團誠意。

殷仔表示，這次策畫活動的堂上剛裕跟自己同期進來，又是同年，非常感謝他幫忙跟球團進行這麼多的溝通，以及如何去辦這個引退儀式。只是殷仔當年在手肘動刀復健結束後，2007年打鳳凰聯盟賽事時，也有了跟堂上難忘的插曲，「那時在福岡比賽結束，我在外野跑步，堂上在進行打擊練習，結果他的球就打中我的臉，牙齒就掉了。」

陳偉殷看著投手丘，跟大螢幕交相呼應。（特派記者倪婉君攝）

陳偉殷和中日龍吉祥物多阿拉。（特派記者倪婉君攝）

陳偉殷接受獻花。（特派記者倪婉君攝）

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