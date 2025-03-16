晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 日職

名古屋直擊》中日高規格致意超有心 但策畫人當年竟打斷過殷仔牙齒

2025/03/16 17:01

〔特派記者倪婉君／名古屋報導〕中日龍今天賽前為陳偉殷舉行引退儀式，從一開始3分多鐘的影片就展現誠意，包含殷仔2004年剛簽約加盟中日的青澀模樣，以及他投出完投完封勝的英姿，甚至還有他轉戰阪神虎後回到名古屋巨蛋奪勝的丰采；策畫人是目前擔任中日公關的堂上剛裕，他和殷仔是同期加盟的老戰友，而緣份不只如此，堂上還曾在2007年鳳凰聯盟賽事打擊練習時不慎打斷在外野跑步的殷仔牙齒，成為兩人生涯難忘片段。

談起這次引退儀式的由來，殷仔表示自己是個「惜情」的人，當初去美國的時候，就想著成功之後要再回到中日，因為對他來說，這裡是他的起步，「後來也有跟中日球團表達想在這裡做引退，球團也沒有多說什麼，就說當然沒問題，可以好好來規畫一下。」

結果當今天中日和西武熱身賽開始之前的15分鐘，名古屋巨蛋燈光暗下在球場大螢幕播出殷仔的影片，立刻讓全場球迷的心都凝聚在一起，當然包括站在場邊觀看的殷仔，他開完球後坦言：「看到那些影片，要站上去投最後一球，覺得這部分是很不一樣的感覺。」他對於自己剛簽約時的青澀模樣印象最深，感覺那時候的自己什麼都不懂，才剛高中畢業進入大學，再用交換學生的身分來到日本，「自己一個里程碑的開始。」

影片結束後，殷仔正式登場投出「最後一球」，由中日一軍牛棚捕手前田章宏蹲捕、吉祥物多阿拉擔任打者，他投出後的球威和球速，讓現場球迷驚呼連連。殷仔退場後接受大島洋平和大野雄大的獻花，還在中日休息室前向現場球迷發表感言，儘管整個儀式僅短短10多分鐘，卻能充分感受球團誠意。

殷仔表示，這次策畫活動的堂上剛裕跟自己同期進來，又是同年，非常感謝他幫忙跟球團進行這麼多的溝通，以及如何去辦這個引退儀式。只是殷仔當年在手肘動刀復健結束後，2007年打鳳凰聯盟賽事時，也有了跟堂上難忘的插曲，「那時在福岡比賽結束，我在外野跑步，堂上在進行打擊練習，結果他的球就打中我的臉，牙齒就掉了。」

陳偉殷看著投手丘，跟大螢幕交相呼應。（特派記者倪婉君攝）陳偉殷看著投手丘，跟大螢幕交相呼應。（特派記者倪婉君攝）

陳偉殷和中日龍吉祥物多阿拉。（特派記者倪婉君攝）陳偉殷和中日龍吉祥物多阿拉。（特派記者倪婉君攝）

陳偉殷接受獻花。（特派記者倪婉君攝）陳偉殷接受獻花。（特派記者倪婉君攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中