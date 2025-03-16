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TPBL》蔣淯安飆本季新高25分！夢想家險勝戰神終止2連敗

2025/03/16 17:17

蔣淯安。（夢想家提供）蔣淯安。（夢想家提供）

〔記者盧養宣／台中報導〕福爾摩沙夢想家今在主場迎戰台北台新戰神，蔣淯安繳出傷癒回歸代表作，貢獻本季新高25分，加上高柏鎧的關鍵補籃得手，聯手助隊97：95險勝戰神，終止2連敗，戰神則吞下4連敗。

夢想家今首度讓林俊吉與蔣淯安同場先發，戰神則是讓麥卡倫休兵，擺上雙塔莫爾曼和艾力克，夢想家首節靠雙後衛林俊吉與蔣淯安輪流發揮，加上班尼特於籃下逞威，拉出19：9的攻勢，戰神節末回神，在第二節開始前追到19：22。

戰神次節在艾力克帶領下拉出12：4的小高潮反超，兩隊隨後你來我往，夢想家靠蔣淯安頻頻得手下拉尾盤，上半場打完握有48；43優勢。

易籃後蔣淯安續和貝奇在外線輪流開火，一度幫助夢想家將領先擴大至13分，戰神靠黃聰翰節末三分球破網，前三節打完追到67：73。

戰神決勝節緊咬比分，倒數6分50秒靠莫爾曼上籃得手追到79：79，夢想家在馬建豪和高柏鎧輪流跳出來後，回敬一波15：4的一波流，不過戰神展現韌性，最後14秒米勒飆進三分彈助隊追到95：95，暫停過後蔣淯安中距離出手未進，但高柏鎧補籃成功，夢想家終場就以2分差險勝。

夢想家今先發5人得分都超過雙位數，蔣淯安繳出25分、4助攻，林俊吉16分、5助攻，高柏鎧挹注14分、14籃板，貝奇外線12投4中拿下13分，馬建豪12分。

戰神方面，艾力克拿全隊最高24分，傷癒復出的莫爾曼20分，米勒12分，黃聰翰貢獻本土最高11分。

林俊吉（左）、蔣淯安。（夢想家提供）林俊吉（左）、蔣淯安。（夢想家提供）

林俊吉（左）。（夢想家提供）林俊吉（左）。（夢想家提供）

班尼特。（夢想家提供）班尼特。（夢想家提供）

夢想家貝奇。（TPBL提供）夢想家貝奇。（TPBL提供）

夢想家馬建豪。（TPBL提供）夢想家馬建豪。（TPBL提供）

蔣淯安。（夢想家提供）蔣淯安。（夢想家提供）

TPBL》蔣淯安飆本季新高25分！夢想家險勝戰神終止2連敗

戰神曹薰襄（左）。（TPBL提供）戰神曹薰襄（左）。（TPBL提供）

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