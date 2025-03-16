中職》兄弟第2指名熱身賽飆生涯最速 開幕一軍可能性不是0

伍立辰。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者龔乃玠／台中報導〕中信兄弟去年選秀第2指名伍立辰，昨天在公辦熱身賽飆出生涯最速的148公里，去年他進職棒先關機強化體能和重訓，加上休季和春訓調整下盤運用，在公辦熱身賽就看見初步的球速成果。

伍立辰去年效力U23世界盃，一回台灣就關機，他說當時身體狀況沒有很好，出國後體重也有掉下來，回國休息1週後有開機，但實戰後沒那麼舒服，農場教練決定讓他關機休息。

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休季期間，伍立辰在魔技運動練功，春訓也接受一二軍體能教練的強化，去年退役的林丞軒給他下半身的建議，王建民也教導他前導手的運用，「我還在摸索。」

伍立辰昨天中繼2局，僅被敲1支安打，送出2次三振，無失分，他自評自己興奮大於緊張，不會因為緊張影響表現，「控球狀況和品質都不錯，有個比較好的結果。」

伍立辰的舅舅是前旅日名將莊勝雄，偶爾會傳牛棚照片給舅舅看，請教變化球的握法。談到今年目標，伍立辰表示，不會說一定要有什麼結果，希望跟隨學長的腳步，讓自己有成長，也希望能競爭一軍的位置。

談到伍立辰昨天的表現，中信總教練平野惠一認為，跟上次出賽相比，看起來更好，調整滿順利的，「不過還是有一顆決勝球有失投，希望他可以對自己更嚴格。」談到開幕一軍的可能性，平野認為不是零。

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