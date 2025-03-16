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名古屋直擊》「應該回台灣還有機會」 殷仔鐵粉的小遺憾

2025/03/16 18:33

陳偉殷的鐵粉Wayne。（特派記者倪婉君攝）陳偉殷的鐵粉Wayne。（特派記者倪婉君攝）

〔特派記者倪婉君／名古屋報導〕這次衝名古屋巨蛋挺陳偉殷的球迷不少，除了有為了他安排兩天快閃行程的Wayne，還有去年甚至還飛去紐約看獨立聯盟賽事的郭先生，以及被殷仔一生懸命所打動的小笠原夫婦。

30歲的Wayne昨天在東京看了大聯盟海外賽後，今天就坐在名古屋巨蛋的本壘後方第1排座位等待殷仔，看完後凌晨又要飛回台北，「這是我第一次在現場看陳偉殷，就是他的引退儀式。」Wayne表示自己從高中開始喜歡殷仔，那時還是學生，還沒有能力飛到日本看比賽，這次也是他第一次想買這麼好的座位，就是希望能近距離欣賞偶像丰采。

只是Wayne和同行友人都有遺憾，就是沒能盼到殷仔回台灣發展，「覺得很可惜，應該回台灣還有機會。」沒有特別支持哪一支中職球隊的Wayne還說，不管他到哪一隊，就追到哪一隊，只可惜殷仔決定引退，「他突然宣布引退，真的很驚訝，就決定衝來。」

穿著金鶯球衣的郭建良，是從殷仔還沒赴日本發展的業餘時期就開始支持他，也可說是標準的「鐵粉」一枚，「他在中日的時候，我還是學生，比較沒有機會來，看他比較多的時候是他去美國前一年（2011年），但沒有在主場看過，只在西武、神宮各看了一次。」但等殷仔赴美後，郭建良在2013年飛了巴爾的摩一次，在他轉隊馬林魚後，又飛了邁阿密四次。

「去年我真的因為他，看了獨立聯盟賽程後，就飛去紐約一趟，到現場問他明天會先發嗎? 就簡單自拍一下，那時候眼淚快流下來。」郭建良說到激動處眼眶已泛紅，還表示自己身上球衣的殷仔簽名，是某一年去奧蘭多看他春訓比賽後，在停車場等他時簽到的。之所以會喜歡殷仔，郭建良認為或許是因為他是台灣稀有的左投，「他的成就已不容易，我也沒有覺得他一定要回饋什麼，但他對我的看球生涯是有幫助，從開刀育成到一路走上來，真的不簡單。」

除了台灣鐵粉，殷仔還有一對住在名古屋的小笠原夫婦到場加油，丈夫身穿殷仔的中日龍21號球衣，妻子則拿出殷仔在2010年的應援服表示，「他從台灣一個人來從二軍打起，非常努力。」她很佩服殷仔一生懸命的努力不懈，還誇他長得又帥，還能把日語練得那麼流利。

陳偉殷鐵粉郭建良穿著有殷仔簽名的金鶯球衣。（特派記者倪婉君攝）陳偉殷鐵粉郭建良穿著有殷仔簽名的金鶯球衣。（特派記者倪婉君攝）

支持殷仔的小笠原夫婦。（特派記者倪婉君攝）支持殷仔的小笠原夫婦。（特派記者倪婉君攝）

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