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PLG》第2勝好難！陶德追平林書豪紀錄無用 鋼鐵人不敵勇士苦吞11連敗

2025/03/16 19:26

陶德。（記者王藝菘攝）陶德。（記者王藝菘攝）

〔記者盧養宣／綜合報導〕富邦勇士今在主場迎戰高雄鋼鐵人，靠威希貢獻25分、16籃板，洪楷傑也有21分演出，以115：106收下4連勝，鋼鐵人則苦吞11連敗，仍遲遲等不到本季第2勝。

勇士昨力退台南台鋼獵鷹拿下最後一張季後賽門票，今首節在沃特斯與威希輪流輸出下，取得28：22領先，不料次節風雲變色，陶德單節9投8中，包括4記三分球，單節獨攬22分，幫助鋼鐵人打出40：29的猛烈攻勢，帶著62：57進入下半場。

勇士易籃後展開反撲，洪楷傑在外線放冷箭，加上柏德也跳出來，同時成功限制艾賽亞以及陶德的發揮，末節威希單節再拿12分幫助勇士拉開分差，加上蔡文誠、陳又瑋也加入開火行列，在主場拿下逆轉勝。

劉彥廷。（記者王藝菘攝）劉彥廷。（記者王藝菘攝）

威希此役25分刷新個人單場新高，洪楷傑5記三分彈拿下21分，沃特斯進帳20分、12籃板，柏德15分、8籃板，莫巴耶拿下13分。

鋼鐵人方面，艾賽亞攻下全場最高37分，陶德拿下27分，其中第二節拿下22分，追平林書豪2023-24球季面對夢想家一戰的聯盟球員單節得分紀錄，本土最佳是陳范柏彥的9分。

劉彥廷。（記者王藝菘攝）劉彥廷。（記者王藝菘攝）

簡廷兆。（記者王藝菘攝）簡廷兆。（記者王藝菘攝）

沃特斯。（記者王藝菘攝）沃特斯。（記者王藝菘攝）

艾賽亞。（記者王藝菘攝）艾賽亞。（記者王藝菘攝）

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