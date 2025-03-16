中職》兄弟擊敗統一奪首勝 張士綸熱身賽生日轟史上第1人

張士綸。（中信兄弟提供）

〔記者龔乃玠／台中報導〕中職公辦熱身賽首度上演去年台灣大賽對戰戲碼，中信兄弟靠統一獅蒙德茲控球大暴走，猛灌熱身賽史上首局最多的8分，菜鳥張士綸又演出20歲生日的全壘打，終場以13：8擊敗獅隊，熱身賽首勝開張。

獅隊新洋投蒙德茲開賽就違反投球計時器規定，被裁定超時四壞上壘，一度連續出現14顆壞球，總計31球只有9顆好球，面對7打席沒解決任何打者，被敲2安又投出5次四壞，狂掉7分，熱身賽防禦率無限大。

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蒙德茲單局5次四壞，打破熱身賽單局最多紀錄，而單場沒解決打者且投5次四壞球，無論是熱身賽和例行賽都是史上第1人。

6局下，張士綸對決邱浩鈞，第2球相中142公里的內角直球，一棒扛出右外野大牆外。張士綸進職業後，連同一、二軍例行賽和熱身賽都尚未開轟過，這是第1支，又在生日當天，且是史上第1位在熱身賽演出「生日開轟」的選手，別具意義。

中信兄弟先發洋投克迪局局都有危機，2局上被林岱安敲高飛犧牲打，失掉1分；3局上被陳傑憲、林培緯和陳聖平敲3安掉2分，合計3.1局被敲5支安打，有2次四壞和3次三振，另有2次暴投，失掉3分有2分自責。

克迪。（中信兄弟提供）

蒙德茲。（統一獅提供）

陳傑憲。（中職提供）

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