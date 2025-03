佐佐木麟太郎大學首轟出爐,且單場雙響砲助隊再見對手。(圖片取自史丹佛大學官網)

〔體育中心/綜合報導〕史丹佛大學和製重砲、大谷翔平的學弟佐佐木麟太郎,今天在比賽中敲出賽季首轟,且不轟則已,一轟就是雙響砲,第二發還是再見3分砲,幫助球隊以11:1擊潰杜克大學。

佐佐木麟太郎在5局敲出他大學生涯首轟,是一發擊球初速106英哩、飛行距離達390英呎的超大號陽春砲,幫助球隊取得7:1領先,接著他在8局2出局一、二壘有跑者時,再敲出一發超大號三分砲,幫助球隊以11:1直接扣倒對手。

本場比賽佐佐木麟太郎擔任先發四棒一壘手,5打數擊出3支安打,灌進4分打點,跑回2分,吞下1K,本場比賽史丹佛大學11分當中有8分來自全壘打,包含佐佐木麟太郎的2轟、4分打點,雷諾斯(Brady Reynolds)、納提(Jimmy Nati)的陽春砲與馬許(Tatum Marsh)的2分砲。

