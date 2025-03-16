名古屋直擊》若生涯再重來一次 陳偉殷：「我還是會從日本開始」

陳偉殷。（特派記者倪婉君攝）

〔特派記者倪婉君／名古屋報導〕陳偉殷擁有從日職到大聯盟再投回日職的台灣第一人資歷，今進行引退儀式後被問及若21年生涯重新選擇一次，他毫不猶豫地說：「我還是會從日本開始。」他認為美國會比日本現實，而日本又比台灣現實，他認為若不能適應亞洲的職棒環境，就無法適應美國的生活。

殷仔在日、美職累計拿下96勝，今回到生涯起點中日龍主場名古屋巨蛋引退，對他個人來說別具意義，「這支球隊（指中日龍）對我來說意義很大，是我職業生涯的一個起頭，從自己還在琢磨很多事情的時候，到最後能投出很好的成績，球團在各個部分都有幫我滿多。」

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當年殷仔以85萬美元簽約金加盟中日龍時，其實也有來自美職球團的邀約，但就算生涯能再重來一遍，他還是會選擇從日本開始，「球員生涯裡面的每個階段，都必須要有經歷過一些事情，如果基底沒有打穩，要直接跳到更高的階級，對我來講比較難的。」對殷仔來說，日職就是幫他打好基礎的地方。

「日本教會我很多事情，要怎麼去穩定你的下盤，比賽中要做哪些事情才會讓你變得更好，這些都是從日本開始學習。」殷仔自認一路下來都滿幸運的，「不是一下子就跳得很遠，而是每一步都穩紮穩打的爬上去，我覺得這才是最好的方法。」

但21年生涯有沒有遺憾呢？殷仔認為是最後的這幾年，「我覺得球員生涯最沒辦法接受就是自己退化、老化，就會一直想回到09年的時候，想回到14、15年的時候，甚至自己更顛峰的時候，這些東西你沒辦法回去的時候，你就會一直執著在那些東西上，最後這幾年比較沒辦法開心打球，是比較遺憾的。」

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