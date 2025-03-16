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東京賽》12強打點王回東京敲安 小熊隊險勝讀賣巨人

2025/03/16 20:50

小熊新秀蕭。（美聯社）小熊新秀蕭。（美聯社）

〔記者林宥辰／綜合報導〕大聯盟海外賽前的熱身賽，晚場由讀賣巨人和芝加哥小熊隊交手。雙方得分都出現在5局，小熊隊沃克曼（Gage Workman）適時安打、新秀蕭（Matt Shaw）補上2分打點安打，幫助小熊4:2擊敗巨人，兩天熱身賽1勝1敗，巨人隊則是兩天接連敗給道奇跟小熊。

雙方前2局都沒得分機會，3局下，面對小熊先發泰昂（Jameson Taillon），門脇誠和丸佳浩都敲安，但巨人隊錯過得分契機。

巨人隊今推出曾有2季合計7場大聯盟經驗的洋左投葛瑞芬（Foster Griffin）先發。5局上，阿姆斯壯（Pete Crow-Armstrong）率先上場擊出二壘打，且盜三壘成功，葛瑞芬雖投出1次三振，但被沃克曼（Gage Workman）敲出安打，前一戰遭阪神完封的小熊隊，赴日後首次有得分進帳。

小熊阿姆斯壯。（美聯社）小熊阿姆斯壯。（美聯社）

哈普（Ian Happ）接著擊出三壘方向內野安打，一二壘有人狀況下，塔克（Kyle Tucker）選到保送造成滿壘，鈴木誠也打擊時，葛瑞芬的暴投讓小熊隊再次拿分，鈴木接著遭三振，錯過在日本球迷面前表現機會。而葛瑞芬隨後觸身球打中布許（Michael Busch），12強美國隊打點王蕭（Matt Shaw）推打形成帶有2分打點安打，小熊隊拉開分差。

5局下，巨人隊展開反攻，泉口友汰敲安，1出局後小熊隊換投，帕倫西亞（Daniel Palencia）火球連發，卻在保送吉川尚輝之後，遭岡本和真擊出二壘安打，帶有2分打點。

小熊先發泰昂4.1局失1分，中繼的帕倫西亞也掉1分，先發輪值成員波伊德（Matthew Boyd）今後援身分登板，4局無失分。

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