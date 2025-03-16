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UVL》中原男排超狂逆轉秀擊退台灣師大 抱回隊史第3冠

2025/03/16 21:20

中原男排奪冠。（記者林正堃攝）中原男排奪冠。（記者林正堃攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕中原大學今天在113學年度大專排球聯賽公開男一級冠軍戰，和台灣師大上演5局大戰，最終以3：2成功逆轉，抱回隊史第3冠。

上屆季軍台師大4強戰在「三劍客」張祐晨、洪榮發、温逸凱合拿45分下，以26：24、25：23、25：14打敗上屆亞軍國北教大，今將和昨天擊敗彰化師大的中原大學爭冠。

台師大今天開局打出4：0攻勢，中原在首局接發球頻頻出狀況也給對手許多攻擊機會，讓這局戰況呈現一面倒情況，台師大也輕鬆以25：15先馳得點。

第2局中原狀態回穩，多次成功攔網擋下對手攻勢，並在該局逆襲成功以25：23扳回一城，隨後台師大以25：20率先聽牌。不過，中原也沒有就此放棄，他們以25：20追回一局，進入決勝局後也延續氣勢一度領先。

陷入落後的台師大，靠著温逸凱攻擊扳回一城，未料他出現發球失誤，再度掉分。隨後，台師大關鍵攔網加上一次攻擊，成功扳平，雙方一番激戰後，中原率先取得冠軍點。不過，台師大成功攔網，化解1個冠軍點，隨後劉昱麟攻擊得分助隊以15：13收下勝利，抱回隊史第3冠。

男子組季軍戰方面，國北教大以25：19、22：25、24：26、25：17、15：12擊敗衛冕軍彰化師大，收下季軍。

中原男排奪冠。（記者林正堃攝）中原男排奪冠。（記者林正堃攝）

中原大學逆轉奪冠後拋教練陳克舟慶祝。（記者林正堃攝）中原大學逆轉奪冠後拋教練陳克舟慶祝。（記者林正堃攝）

中原男排奪冠。（記者林正堃攝）中原男排奪冠。（記者林正堃攝）

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