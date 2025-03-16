名古屋直擊》不問只看YouTube會學到東西嗎？陳偉殷的答案：不可能

陳偉殷。（特派記者倪婉君攝）

〔特派記者倪婉君／名古屋報導〕回首2004年18歲剛簽約的自己，陳偉殷先是開玩笑說：「好像頭髮可以再留長一點」，但他隨後就對當年的自己說：「應該再大膽一點」；在21年職業生涯中，殷仔學習到「主動性」這件事，「要主動跟教練討論你要的東西」，他還直言：「去看YouTube或看影片就會學到東西嗎？我總結的答案是，不可能。」

「當時的自己，太過於畏手畏腳，不敢做很多事情，應該要更大膽地做自己」，殷仔今天出席引退儀式時看到老東家中日龍製作的影片後，對於當年的自己有感而發，「當時就是一個從鄉下來的小孩，做事情跟教育可能也有關係，我們要去遵循老師、教練所說的，但往往在職業生涯裡面，必須要有反抗性，要去嘗試，不嘗試不會有自己想要的東西。」

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殷仔指出，自己是到了職業生涯第5、6年，開始跟隊友吉見一起討論很多投球的東西，「就覺得我好像還有很多事情可以做，包括投球可以有更多自己的想法，還可以做更多的事情，而不是只有說捕手給我暗號、教練說什麼，我再來做什麼。」

「在職業生涯我學到一件事，你要主動跟教練討論你想要的東西，不然的話，教練永遠不會知道你想要什麼」，殷仔在日職和大聯盟都經歷過之後，認為這是不管台灣或日本，目前跟美國人最大的差異，「你不講，永遠沒有人知道你想做什麼，你是怎樣形式的投手或野手，沒有人會知道，只有你自己了解自己。」

殷仔認為，如果不去發問或討論，只是去看影片，不可能學到東西，「這些東西還是要有自己的想法，還是要有人跟你溝通，才能去延續你的生涯，創造你的生涯。」

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