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PLG》「一季只贏一場說不過去」鋼鐵人主帥邱大宗：輸球都怪我

2025/03/16 21:30

高雄鋼鐵人總教練邱大宗。（記者王藝菘攝）高雄鋼鐵人總教練邱大宗。（記者王藝菘攝）

〔記者盧養宣／綜合報導〕高雄鋼鐵人今在和平籃球館以106：115遭富邦勇士逆轉，賽後戰績1勝17敗，遲遲無法進帳第2勝，主帥坦言這一季困難重重，更攬責表示，「輸球都怪我。」

鋼鐵人本季本土陣容年輕，火力多半集中在艾賽亞身上，他今再度轟下全場最高37分，加上陶德27分，其中有22分集中在第二節，追平聯盟單節得分紀錄，可惜仍無法幫助球隊贏球。

在昨天勇士贏球後，鋼鐵人也確定遭淘汰無緣季後賽，主帥邱太宗對此表示，本季一開始就知道會有很多困難，「要進季後賽也要其他三隊同意，他們不同意也進不了，自己的準備還是不夠充分。」

邱大宗指出，本季不斷教導年輕球員如何成為優秀的職業球員，包括場上、場外，如何與強隊拚戰，如何證明自己在球隊的價值，如何與洋將配合等等，「年輕球員升格為職業球員後只有野心，但行動力跟學習力還是不夠，所以我一直教育他們，希望他們以後可以得到好的經驗，成長得更快，向林志傑等其他優秀球員學習。」

雖然已經無緣季後賽，邱大宗強調，接下來的比賽仍會全力以赴，「輸球都怪我頭上沒問題，鋼鐵人這一季實在很困難，但我不怕吃苦，接下來會繼續把球隊帶好，希望還是可以進帳勝利，一個賽季只贏一場實在說不過去。」

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