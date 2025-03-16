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斯巴達障礙跑》軍官邱獻中高雄站再奪台將第一 領航猿卡總也參戰

2025/03/16 21:34

職籃領航猿西班牙教頭卡米諾斯參賽被眼尖球迷認出。（大會提供）職籃領航猿西班牙教頭卡米諾斯參賽被眼尖球迷認出。（大會提供）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕斯巴達障礙跑Spartan Race高雄站，週日於高雄師大燕巢校區落幕，日本好手菅田崚馬贏得10K超級賽精英組男子總排名冠軍；少尉軍官邱獻中連兩年高雄站拿到台灣第1、男子總排名第7。至於PLG職籃桃園領航猿的西班牙籍總教練卡米諾斯（Iurgi Caminos）也參戰，吸引許多球迷目光。

10K超級賽精英組共有25道關卡，日本雙雄菅田崚馬、加藤浩競爭激烈，第15道的標槍關卡，加藤浩失手被加罰20個波比跳，菅田崚馬一舉超越，終以53分47秒連續兩天都稱王。至於週六21K野獸賽封后的素人台將王評南，10K超級賽女子組也以1小時13分29秒再添金喜。

地主男子戰況，「紅髮戰士」孫育彬因賽前訓練背部拉傷，形成「耶穌」蔡榮峻和飛行學校服役的邱獻中一路拉鋸，邱獻中靠著最後5公尺衝刺，1小時06分10秒蟬聯國內第1，賽後他說：「平常軍務繁忙，每天最多只能練跑1小時，周末就到壽山補強，我喜歡接受挑戰，參加斯巴達讓我有種活著的感覺。」

戰績領先的領航猿，近來西線無戰事，卡米諾斯特地南下參賽，暖身時就被眼尖粉絲認出，紛紛要求合影。46歲的「卡總」雖然比賽時右腳拉傷，仍咬緊牙關堅持到底，「以前在西班牙參與過斯巴達賽，台灣活動也舉辦相當成功。最近趁著球隊訓練空檔來重新體驗，沒想到那麼多人認識我，謝謝大家鼓勵。」

少尉軍官邱獻中連兩年在高雄站拿下台灣第一。（大會提供）少尉軍官邱獻中連兩年在高雄站拿下台灣第一。（大會提供）

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