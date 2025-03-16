晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 競技運動 羽球

全英賽》李佳豪和球王石宇奇激戰兩局落敗 仍創生涯最佳

2025/03/16 23:30

李佳豪不敵石宇奇。（美聯社）李佳豪不敵石宇奇。（美聯社）

〔記者粘藐云／綜合報導〕中租球團的李佳豪今天在超級1000系列全英公開賽男單冠軍戰，和中國球王鏖戰51分鐘，最終以17：21、19：21敗下陣來，收下亞軍，仍締造生涯最佳成績。

25歲的李佳豪去年曾奪下高雄大師賽冠軍，另外在南韓公開賽以亞軍作收，但他這季打得有些掙扎，馬來西亞、印度公開賽、印尼大師賽都在首輪出局。

不過，李佳豪積極調整改變，這週在全英賽演出驚奇，一路解決香港李卓耀、日本好手田中湧士、西本拳太，4強戰逆轉法國好手拉尼耶，讓他成為繼周天成後，台灣第2位挺進全英決賽的男單選手。

李佳豪今天將和世界球王石宇奇爭冠，兩人過去僅交手過一次，由對手拿下勝利。不過，今天李佳豪開局氣勢不錯，連得3分也多次逼出對方失誤，取得領先，只是石宇奇很快調整好節奏連續得分，加上李佳豪多次主動失誤，陷入苦戰。

落後的李佳豪展現不俗防守實力，和石宇奇多次多拍來回激戰，也多次把對方打趴在地，連拿4分，可惜首局還是以17：21讓出。

進入第2局，李佳豪嘗試突破，但開局仍陷入4：7落後，隨後他連得4分超前，雙方你來我往，但石宇奇依舊是技高一籌，率先拿下賽末點，即便李佳豪連趕3分也無力逆轉戰局，以19：21落敗。

石宇奇。（美聯社）石宇奇。（美聯社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中