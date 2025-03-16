全英賽》李佳豪和球王石宇奇激戰兩局落敗 仍創生涯最佳

李佳豪不敵石宇奇。（美聯社）

〔記者粘藐云／綜合報導〕中租球團的李佳豪今天在超級1000系列全英公開賽男單冠軍戰，和中國球王鏖戰51分鐘，最終以17：21、19：21敗下陣來，收下亞軍，仍締造生涯最佳成績。

25歲的李佳豪去年曾奪下高雄大師賽冠軍，另外在南韓公開賽以亞軍作收，但他這季打得有些掙扎，馬來西亞、印度公開賽、印尼大師賽都在首輪出局。

請繼續往下閱讀...

不過，李佳豪積極調整改變，這週在全英賽演出驚奇，一路解決香港李卓耀、日本好手田中湧士、西本拳太，4強戰逆轉法國好手拉尼耶，讓他成為繼周天成後，台灣第2位挺進全英決賽的男單選手。

李佳豪今天將和世界球王石宇奇爭冠，兩人過去僅交手過一次，由對手拿下勝利。不過，今天李佳豪開局氣勢不錯，連得3分也多次逼出對方失誤，取得領先，只是石宇奇很快調整好節奏連續得分，加上李佳豪多次主動失誤，陷入苦戰。

落後的李佳豪展現不俗防守實力，和石宇奇多次多拍來回激戰，也多次把對方打趴在地，連拿4分，可惜首局還是以17：21讓出。

進入第2局，李佳豪嘗試突破，但開局仍陷入4：7落後，隨後他連得4分超前，雙方你來我往，但石宇奇依舊是技高一籌，率先拿下賽末點，即便李佳豪連趕3分也無力逆轉戰局，以19：21落敗。

石宇奇。（美聯社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法