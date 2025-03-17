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全英羽球賽李佳豪鍍銀 球王盛讚：應該是我要輸

2025/03/17 01:06

〔中央社〕BWF全英羽球公開賽決賽，台灣好手李佳豪雖以0比2不敵對手屈居亞軍，但根據教練轉述，賽後球王石宇奇盛讚：「他（李佳豪）的擊球方式有限制到我，這場比賽我應該是要輸的。」

生涯首度闖進世界羽球聯盟（BWF）全英羽球公開賽男單決賽的李佳豪與世界球王、中國好手石宇奇鏖戰51分鐘，最終以17比21、19比21的些微差距落敗。

台灣教練馮勝杰在現場告訴中央社記者，賽後石宇奇稱讚李佳豪這場比賽打得很出色，他轉述石宇奇的說法：「李佳豪的打法確實限制到我的出拍，這場比賽我應該是要輸的，還好關鍵時刻對手失誤率還是高了些。」

馮勝杰分析說道，李佳豪打球的特色本來就是節奏很快、變化很多，而且只要抓到機會就一定給對手一記重拍，這樣的打法讓石宇奇很不舒服，只能說關鍵時刻處理球的失誤率還是得壓低才行。

李佳豪表示，到現在還是感覺很不真實，面對這種等級的對手，「我必須一直維持很頂的狀態，並且要不斷做出節奏和技巧上的變化，才能有效連續拿分，稍有偏差，就變成我的主動失誤，第2局後段連續掉分就是這個原因」。

李佳豪提到，從去年台北公開賽之後到今年年初的比賽，幾乎都是首輪淘汰，「這段期間對我的打擊蠻大的，但後來改變心態，就比較能面對自己，才能接連在法國、全英打出這樣的表現」。

他還笑說，本來目標在全英只要贏一場就夠了，沒想到能一路殺到決賽，「獲得這座亞軍，我覺得比較像是戰勝自己，至少表示對自己的看法和想法轉變是成功的」。（編輯：陳彥鈞）1140317

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