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全英賽》激戰逾1個半小時！球后安洗瑩逆轉王祉怡封后 本季第4冠入袋

2025/03/17 07:07

安洗瑩擊敗王祉怡在全英賽封后。（法新社）安洗瑩擊敗王祉怡在全英賽封后。（法新社）

〔記者粘藐云／綜合報導〕世界球后安洗瑩今天凌晨在超級1000系列全英公開賽女單冠軍戰，和中國好手王祉怡激戰1小時又35分，最終以13：21、21：18、21：18收下逆轉勝，進帳本季第4冠。

世界球后安洗瑩這季狀態依舊不錯，她在馬來西亞公開賽、印度公開賽及法國奧爾良大師賽封后；她在2023年曾摘下全英賽女單冠軍，但去年不敵日本好手山口茜無緣衛冕。

安洗瑩這週在全英賽表現依舊強勢，接連擊敗中國高昉潔、蘇格蘭女將吉爾莫闖進8強，更以直落二輕取陳雨菲，並在4強賽拍下山口茜復仇。

安洗瑩今天和世界排名第2的王祉怡爭冠，兩人交手13次，小安取得9勝4負優勢。小安今天開賽陷入3：7落後，只能一路苦追，加上受到風向影響，讓她失誤偏多，以13：21讓出首局。

安洗瑩在次局以21：18扳回一城，逼出決勝局，小安在第3局一度取得7：3領先，但她無法控制失誤，多次回擊出界讓對手迎頭趕上。

雖然安洗瑩率先拿下第11分，技術暫停後她陷入亂流，讓對手連續得分後超車，隨後她很快穩住陣腳要回領先，幾次多拍來回也累到撐著身體喘氣；雙方你來我往，18：18後王祉怡回擊出界，小安突襲成功率先拿下賽末點，且隨即兌現以21：18收下勝利。

安洗瑩擊敗王祉怡在全英賽封后。（法新社）安洗瑩擊敗王祉怡在全英賽封后。（法新社）

安洗瑩擊敗王祉怡在全英賽封后。（法新社）安洗瑩擊敗王祉怡在全英賽封后。（法新社）

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