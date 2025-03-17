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全英賽》揮別多次一輪遊陰霾奪亞軍 李佳豪：感覺戰勝自己

2025/03/17 07:08

李佳豪。（資料照，法新社）李佳豪。（資料照，法新社）

〔記者粘藐云／綜合報導〕中租好手李佳豪昨天在超級1000系列全英公開賽男單決賽，和中國球王石宇奇激戰兩局後以17：21、19：21落敗，拿下亞軍，締造生涯最佳成績，他賽後感性表示，有戰勝自己的感覺。

25歲的李佳豪去年曾奪下高雄大師賽冠軍，另外在南韓公開賽以亞軍作收，但他這季打得有些掙扎，馬來西亞、印度公開賽、印尼大師賽都在首輪出局。

不過，李佳豪積極調整改變，這週在全英賽演出驚奇，一路解決香港李卓耀、日本好手田中湧士、西本拳太，4強戰逆轉法國好手拉尼耶，讓他成為繼周天成後，台灣第2位挺進全英決賽的男單選手，他也找回自信。

李佳豪昨天面對實力堅強且經驗豐富的石宇奇展現韌性，連兩局和對方纏鬥，甚至也有過領先，只是失誤未能控制，讓他敗下陣來，但已讓石宇奇備受威脅。

對於自己在全英賽表現，李佳豪表示，還滿不可思議的，「賽前給自己目標是先贏第一場，沒想到能打到最後一天，這之間最大差別是感覺有戰勝自己，不管是心態上或是技術層面都調整得不錯。」

李佳豪不諱言，前陣子自己比較沒有信心，畢竟連續輸了好多場，也有不少站是一輪遊，「很開心這次表現還不錯，也很感謝自己有堅持下去。」

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