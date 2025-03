MLB》生涯208轟的重砲蓋洛 突然宣布要「棄打從投」了！

蓋洛。(資料照,今日美國)

〔體育中心/綜合報導〕生涯累積208轟的白襪31歲一壘手蓋洛(Joey Gallo),今年在大聯盟熱身賽20打數僅2安,稍早被球隊釋出。蓋洛今天在社群媒體X上宣布,自己將「棄打從投」,轉換新角色。

蓋洛本季以小聯盟約附帶大聯盟春訓邀請加入白襪,他本季在熱身賽出賽9場,合計20打數敲2安都是短程安打,狂吞11次三振,打擊率只有1成。

蓋洛在X上發布一段自己過去從外野阻殺跑者的影片,並寫著:「外野很有趣。」接著蓋洛再發文說,「說清楚一點,我會去投球。」

根據大聯盟官網報導,蓋洛的經紀人與白襪隊目前正在商討轉戰投手角色的事情。白襪隊助理總管巴菲爾德(Josh Barfield)表示,「他透過經紀人表達興趣,如果他無法在大聯盟球隊站穩腳步,他想要嘗試投球。我知道他在這裡訓練時,偶爾會嘗試投球。」巴菲爾德也提到,蓋洛是主動要求白襪釋出他。



目前處於重建的白襪隊,陣中有大量潛力新星投手,因此蓋洛轉換擔任投手的計畫,不符合白襪隊的發展。巴菲爾德說,「以我們目前的情況來看,很難給他這個機會。當然,這樣的事情並不是前所未聞,對吧?你看到安凱爾(Rick Ankiel)選擇另一個方式,前幾年在這裡的奈昆(Tyler Naquin),最近也以投手身分簽約。」



蓋洛。(資料照,美聯社)

現年31歲的蓋洛曾在2017年、2018年各交出41轟和40轟的表現。蓋洛在2021年效力遊騎兵和洋基隊,整季也有38轟的表現。不過,蓋洛上季待在國民隊,出賽76場交出10轟、27分打點,打擊率1成61的表現,共223打數就吞下102次三振。

蓋洛生涯在大聯盟10年資歷,累積208轟、453分打點,平均打擊率1成94。蓋洛生涯兩度入選明星賽,也獲得兩座美聯外野金手套獎。

