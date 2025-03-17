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MLB》生涯208轟的重砲蓋洛 突然宣布要「棄打從投」了！

2025/03/17 08:28

蓋洛。（資料照，今日美國）蓋洛。（資料照，今日美國）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕生涯累積208轟的白襪31歲一壘手蓋洛（Joey Gallo），今年在大聯盟熱身賽20打數僅2安，稍早被球隊釋出。蓋洛今天在社群媒體X上宣布，自己將「棄打從投」，轉換新角色。

蓋洛本季以小聯盟約附帶大聯盟春訓邀請加入白襪，他本季在熱身賽出賽9場，合計20打數敲2安都是短程安打，狂吞11次三振，打擊率只有1成。

蓋洛在X上發布一段自己過去從外野阻殺跑者的影片，並寫著：「外野很有趣。」接著蓋洛再發文說，「說清楚一點，我會去投球。」

根據大聯盟官網報導，蓋洛的經紀人與白襪隊目前正在商討轉戰投手角色的事情。白襪隊助理總管巴菲爾德（Josh Barfield）表示，「他透過經紀人表達興趣，如果他無法在大聯盟球隊站穩腳步，他想要嘗試投球。我知道他在這裡訓練時，偶爾會嘗試投球。」巴菲爾德也提到，蓋洛是主動要求白襪釋出他。

目前處於重建的白襪隊，陣中有大量潛力新星投手，因此蓋洛轉換擔任投手的計畫，不符合白襪隊的發展。巴菲爾德說，「以我們目前的情況來看，很難給他這個機會。當然，這樣的事情並不是前所未聞，對吧？你看到安凱爾（Rick Ankiel）選擇另一個方式，前幾年在這裡的奈昆（Tyler Naquin），最近也以投手身分簽約。」

蓋洛。（資料照，美聯社）蓋洛。（資料照，美聯社）

現年31歲的蓋洛曾在2017年、2018年各交出41轟和40轟的表現。蓋洛在2021年效力遊騎兵和洋基隊，整季也有38轟的表現。不過，蓋洛上季待在國民隊，出賽76場交出10轟、27分打點，打擊率1成61的表現，共223打數就吞下102次三振。

蓋洛生涯在大聯盟10年資歷，累積208轟、453分打點，平均打擊率1成94。蓋洛生涯兩度入選明星賽，也獲得兩座美聯外野金手套獎。

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