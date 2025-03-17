MLB》洋基先發群又有狀況！施密特肩膀不適 取消熱身賽登板

施密特。（資料照，法新社）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕洋基29歲右投施密特（Clarke Schmidt）原本預定明天要在熱身賽先發面對藍鳥，如今施密特出現肩膀不適，取消先發登板。洋基總教練布恩（Aaron Boone）表示，施密特有肩膀痠痛的狀況。

布恩表示，施密特的肩膀有些不適，目前尚未安排他去做檢查，計畫讓施密特在美國時間週一到牛棚練投。布恩指出，施密特自前一場先發後，他恢復的狀況不如他預期那樣好。

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施密特在今年春訓初期遇到背部緊繃問題，本季熱身賽首秀直到當地時間3月11日才亮相，僅投1.2局失3分，防禦率為16.20。施密特上季例行賽先發16場，戰績5勝5敗、防禦率2.85，共投85.1局賞93次三振。

洋基隊希望能在美國時間4月3日與響尾蛇之戰，讓施密特迎來本季大聯盟首場先發。布恩表示，「希望他能順利恢復，牛棚練投沒問題，然後我們幾天後讓他回來。」

今年季前洋基隊遭遇投手傷病問題，王牌投手柯爾（Gerrit Cole）要動韌帶置換手術（Tommy John，俗稱TJ手術），本季提前報銷。去年美聯新人王希爾（Luis Gil）右肩闊背肌嚴重拉傷，至少缺陣數個月。

洋基今年的先發輪值中有羅冬（Carlos Rodon）、新同學佛里德（Max Fried）、史卓曼（Marcus Stroman），而25歲投手沃倫（Will Warren）、卡拉斯科（Carlos Carrasco）、威南斯（Allan Winans）等人有望爭取先發位置。

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