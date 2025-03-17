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全英賽》拉出20連勝更締造南韓第一人偉業 安洗瑩：我是女王！

2025/03/17 09:50

安洗瑩在全英賽累積2冠，成為南韓史上第一位在全英賽累積2冠的女單球員。（美聯社）安洗瑩在全英賽累積2冠，成為南韓史上第一位在全英賽累積2冠的女單球員。（美聯社）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕南韓世界球后安洗瑩今天以13：21、21：18、21：18逆轉擊敗世界排名第2的中國好手王祉怡，收下生涯在全英公開賽的第2冠，同時也進帳本季20連勝和第4冠。安洗瑩賽後受訪興奮大喊：「我是女王！」

安洗瑩此役與王祉怡上演巔峰對決，纏鬥1小時又35分鐘逆轉獲勝，第一局受到右腳傷勢影響，步伐較以往遲緩，出現許多失誤，開局就以4：10落後，儘管中段稍作調整，但仍無法發起有效反擊，最終以13：21讓出第1局。

但安洗瑩在次局逐漸找回球后身手，在長達79拍、歷時1分29.5秒的驚人多拍對決中勝出，展現出驚人的意志力和韌性，這次超長對拉也讓王祉怡露出疲態，以21：18扳回一城。安洗瑩決勝局憑藉著強韌的鬥志和招牌防守，在18：18關鍵時刻頂住壓力，連續拿下關鍵兩分，以21：18完成逆轉勝。

安洗瑩曾在2023年於全英賽封后，今年則是拿下第2冠，她也成為南韓史上第一位在全英賽累積2冠的女單球員，她更把自己的連勝紀錄推進至20場。

安洗瑩賽後受訪難掩喜悅之情，她表示，「這真是太不可思議了！能夠奪冠讓我感到無比幸福，儘管比賽過程艱難，但她始終相信自己，並抱持著『無論如何都要再往前邁進』的信念。」

此外，安洗瑩也稱讚王祉怡是一名非常優秀的對手，讓她發揮出了自己的極限，希望未來能夠繼續交手上演精彩的比賽。她也感謝球迷的支持，自己會繼續努力，用最好的表現回報給大家。

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