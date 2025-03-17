晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 籃球 NBA

NBA》東契奇轟33分繳全能數據 率湖人擊退太陽止4連敗

2025/03/17 08:40

東契奇。（美聯社）東契奇。（美聯社）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕湖人「歐洲金童」東契奇（Luka Doncic）今天在主場對戰太陽，繳出33分、11籃板和8助攻的全能表現，率隊以107：96贏球，終止近期的4連敗，同時也將主場連勝紀錄推進至7場。

東契奇日前因腳踝傷勢缺席對戰金塊的比賽，休息一場後重返賽場，詹姆斯（LeBron James）持續缺陣，但海伊斯（Jaxson Hayes）和芬尼史密斯（Dorian Finney-Smith）、文森（Gabe Vincent）也都在今天與太陽交手時復出。東契奇首節就火力全開，豪取13分，率隊打出一波20：9的攻勢，第一節取得31：15的大幅領先。

湖人最多領先達20分，太陽雖然第三節在杜蘭特的帶領下，一度將差距縮小至個位數，但很快就被湖人拉開，再加上團隊投籃命中率慘澹，只有39.3％，三分球41投僅9中，難以有效追分，湖人終場就以107：96輕取太陽。

東契奇此役狂砍4顆三分球，轟下33分，外帶11籃板、8助攻和2抄截，里維斯（Austin Reaves）貢獻28分、6助攻，海斯歸隊拿下19分、6籃板。

太陽三巨頭以杜蘭特（Kevin Durant）的21分、9籃板最佳，布克（Devin Booker）貢獻19分、11助攻和6籃板，畢爾（Bradley Beal）僅攻下4分。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中