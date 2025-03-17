NBA》東契奇轟33分繳全能數據 率湖人擊退太陽止4連敗

東契奇。（美聯社）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕湖人「歐洲金童」東契奇（Luka Doncic）今天在主場對戰太陽，繳出33分、11籃板和8助攻的全能表現，率隊以107：96贏球，終止近期的4連敗，同時也將主場連勝紀錄推進至7場。

東契奇日前因腳踝傷勢缺席對戰金塊的比賽，休息一場後重返賽場，詹姆斯（LeBron James）持續缺陣，但海伊斯（Jaxson Hayes）和芬尼史密斯（Dorian Finney-Smith）、文森（Gabe Vincent）也都在今天與太陽交手時復出。東契奇首節就火力全開，豪取13分，率隊打出一波20：9的攻勢，第一節取得31：15的大幅領先。

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湖人最多領先達20分，太陽雖然第三節在杜蘭特的帶領下，一度將差距縮小至個位數，但很快就被湖人拉開，再加上團隊投籃命中率慘澹，只有39.3％，三分球41投僅9中，難以有效追分，湖人終場就以107：96輕取太陽。

東契奇此役狂砍4顆三分球，轟下33分，外帶11籃板、8助攻和2抄截，里維斯（Austin Reaves）貢獻28分、6助攻，海斯歸隊拿下19分、6籃板。

太陽三巨頭以杜蘭特（Kevin Durant）的21分、9籃板最佳，布克（Devin Booker）貢獻19分、11助攻和6籃板，畢爾（Bradley Beal）僅攻下4分。

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