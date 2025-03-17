MLB》台美混血球星卡洛爾敲熱身賽第4轟！「費仔」打擊率跌破兩成

卡洛爾。（資料照，美聯社）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕大聯盟兩位台美混血好手卡洛爾（Corbin Carroll）與費爾柴德（Stuart Fairchild）今天皆有出賽，前者近期狀況火燙，敲出熱身賽第4發全壘打，後者替補上場累計2打數沒有安打，打擊率再度跌破兩成。

效力響尾蛇的卡洛爾今天面對教士，擔任先發右外野手打第3棒，首打席教士先發投手哈特（Kyle Hart）控球不穩，讓卡洛爾選到四壞保送，可惜隊友無法將他送回本壘得分。

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3局上半迎來第2個打席，面對哈特內角81.1英里（約130.5公里）的橫掃滑球，卡洛爾展現強大力量掃出左外野反方向的全壘打，幫助球隊先馳得點，這也是他今年熱身賽的第4轟。而卡洛爾在5上和6上皆有打擊機會，但都未能上壘，最終在7局下半完成任務下場休息。

Corbin Carroll - Arizona Diamondbacks （4）* pic.twitter.com/YwXffV7O9U — MLB HR Videos （@MLBHRVideos） March 16, 2025

目前也在紅人打拚的費爾柴德今日迎戰水手，在6局上半接替艾斯皮納（Santiago Espinal）守右外野打第6棒，7局下半面對火球男穆諾（Andrés Muñoz）迎來本場第1打席，雖然面對球速高達99.4英里（約160公里）的直球仍打出98.1英里（約157.9公里）的擊球初速，但是形成三壘方向的滾地球遭到刺殺，9局下最後的機會則是敲出游擊上空的飛球被接殺，本場沒有安打進帳。

卡洛爾目前熱身賽出賽10場，27個打數敲出10支安打，包括4發的全壘打，整體進攻指數（OPS）1.285狀態相當火燙；費爾柴德雖在昨天面對皇家的比賽敲安，讓打擊率回到兩成，但今天又無安打進帳，打擊率掉回至.192，仍持續在熱身賽努力找回手感。

費爾柴德。（資料照，法新社）

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