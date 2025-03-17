MLB》大聯盟球員票選「現役最強」 大谷翔平當之無愧、第2名不是法官

大谷翔平。（資料照，美聯社）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕大聯盟官網今天公布由現役大聯盟球員所選出的當今最強棒球員，道奇二刀流巨星大谷翔平當之無愧，更被譽為是「獨一無二的存在」。

大聯盟官網的隨隊記者在春訓期間對各隊球員進行一項匿名的問卷調查，超過100名球員票選出當今最強棒球員，眾多頂尖選手心目中的第一人由大谷翔平高票當選榜首。

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大聯盟官網記者莫菲（Brian Murphy）撰文指出，有一位匿名的國聯三壘手直言，「答案非常明顯。」內文寫道就是大谷翔平，因為他可以敲出50轟以上，也可以達成50盜，還能是球隊中的王牌投手，並在4年內3度以全票之姿勇奪年度MVP，他是棒球界最受歡迎的國際巨星，更是獨一無二的存在，在球員的票選中毫無懸念的高居第一，在所有問卷問題當中，大谷的得票率都是最高的。

一位美聯牛棚投手給予大谷翔平高度評價，「我們對他讚不絕口，這種讚美應該不會停止，因為他真的太不可思議了。」

現役球員票選出來了的世界第2強的棒球員竟然不是洋基「法官」賈吉（Aaron Judge），僅排名第3，皇家明星游擊手小惠特（Bobby Witt Jr.）拿下第2高票，內文指出，他已經成為大聯盟最全能的球員，打、跑、守都是聯盟頂尖水準。4至5名為道奇MVP強打貝茲（Mookie Betts）和遊騎兵明星游擊手席格（Corey Seager）。

小惠特。（資料照，今日美國）

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