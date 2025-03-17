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NBA》葛林姆斯棒打老東家！ 七六人擊敗獨行俠贏下殘陣大戰

2025/03/17 09:33

葛林姆斯攻下全隊最高28分。（路透）葛林姆斯攻下全隊最高28分。（路透）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕七六人、獨行俠近期受到嚴重傷病問題，兩隊今日對決傷兵名單加總共有19人，最終七六人靠著季中從獨行俠交易來的葛林姆斯（Quentin Grimes）攻下28分帶領下，以130比125贏下這場「殘陣」對決。

兩隊今天加總共19位球員在傷兵名單，包含七六人三巨頭、獨行俠兩大明星厄文（Kyrie Irving）、戴維斯（Anthony Davis）等主力都沒能上場，只能大量起用替補球員來完成比賽。

不過這場「殘陣」對決，兩隊仍是打到最後一刻才分勝負，獨行俠克服末節雙位數落後，讀秒階段靠著汀維迪（Spencer Dinwiddie）追到1分差，但七六人最後6罰都穩穩命中，沒給獨行俠逆轉機會。

此戰季中被獨行俠交易去七六人的葛林姆斯攻下全隊最高28分，今天七六人全隊有10人上場，其中有7人得分上雙位數；獨行俠方面只用8人應戰，傷癒復出的P·J·華盛頓（P.J. Washington Jr.）攻下全場最高29分，另外抓下12籃板，老將湯普森（Klay Thompson）有21分進帳。

老將湯普森在隊上主力都受傷情況下，接下得分重擔，今天攻下了21分。（路透）老將湯普森在隊上主力都受傷情況下，接下得分重擔，今天攻下了21分。（路透）

厄文整季報銷，今天坐在板凳區幫隊友加油。（美聯社）厄文整季報銷，今天坐在板凳區幫隊友加油。（美聯社）

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