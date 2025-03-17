晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》雙城三壘狀元郎路易斯又傷了！ 明日將進行MRI檢查

2025/03/17 10:25

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕雙城今日迎戰紅襪的熱身賽，陣中狀元三壘手路易斯（Royce Lewis）在跑壘的過程中不慎造成左大腿拉傷提前退場，明天將進行核磁共振（MRI）檢查並進一步評估傷勢。

事件發生在2局下半，路易斯面對紅襪先發投手克羅切（Garrett Crochet）敲出三壘方向的強勁滾地球，但在奔跑的過程中腿部發生不適，甚至一跛一跛的往一壘方向走去，一壘指導教練伯雷格（Ramon Borrego）發現後也向休息室比出手勢，最終在教練與防護員的陪同下退場休息。

這位2017年的選秀狀元，自2022年登上大聯盟以來，每一年都有受到傷勢困擾，包括右膝前十字韌帶、股四頭肌以及內收肌，最多出賽的一年就是在去年球季，但也僅出賽了82場。

如今又傳出受傷的消息，讓總教練包德利（Rocco Baldelli）直言很沮喪也很令人失望，「這是無可迴避的事實。在比賽中，你必須能突破逆境，你必須能承擔這些挑戰。不是每個人都有相同的困難，Royce也知道這件事，有時候很難克服這些傷勢和突然其來的後果，但我們都必須去討論。」

包德利補充道：「一旦你突破了這些困難，你就會將目光放在重返球場身上，我們依舊有很多東西需要學習，就讓我們慢慢來、等待並觀察，等待檢查結果出來後，我們就會一如往常地做出我們面對這種情況所會做的事情，並釐清我們現在的狀態。幾天後我們就會了解的更多，接下來的幾周我們會透過他的行動以及他的能力來觀察他的傷勢。」

今天面對紅襪的先發投手羅培茲（Pablo López）也希望路易斯能一切安好，他說：「我很確定他自己也很難過，但他是個很樂觀的人，所以我希望他也能對這件事保持樂觀的態度。不管最後檢查的結果如何，我只希望並期許他能一切安好，他是一位好選手，對我們休息室來說也是非常重要的存在。」

路易斯。（資料照，法新社）路易斯。（資料照，法新社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中