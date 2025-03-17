MLB》雙城三壘狀元郎路易斯又傷了！ 明日將進行MRI檢查

Full clip of Royce Lewis left leg injury. #MNTwins pic.twitter.com/82UweCL0dm — Talkin' Twins （@TalkinTwins） March 16, 2025

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕雙城今日迎戰紅襪的熱身賽，陣中狀元三壘手路易斯（Royce Lewis）在跑壘的過程中不慎造成左大腿拉傷提前退場，明天將進行核磁共振（MRI）檢查並進一步評估傷勢。

請繼續往下閱讀...

事件發生在2局下半，路易斯面對紅襪先發投手克羅切（Garrett Crochet）敲出三壘方向的強勁滾地球，但在奔跑的過程中腿部發生不適，甚至一跛一跛的往一壘方向走去，一壘指導教練伯雷格（Ramon Borrego）發現後也向休息室比出手勢，最終在教練與防護員的陪同下退場休息。

這位2017年的選秀狀元，自2022年登上大聯盟以來，每一年都有受到傷勢困擾，包括右膝前十字韌帶、股四頭肌以及內收肌，最多出賽的一年就是在去年球季，但也僅出賽了82場。

如今又傳出受傷的消息，讓總教練包德利（Rocco Baldelli）直言很沮喪也很令人失望，「這是無可迴避的事實。在比賽中，你必須能突破逆境，你必須能承擔這些挑戰。不是每個人都有相同的困難，Royce也知道這件事，有時候很難克服這些傷勢和突然其來的後果，但我們都必須去討論。」

包德利補充道：「一旦你突破了這些困難，你就會將目光放在重返球場身上，我們依舊有很多東西需要學習，就讓我們慢慢來、等待並觀察，等待檢查結果出來後，我們就會一如往常地做出我們面對這種情況所會做的事情，並釐清我們現在的狀態。幾天後我們就會了解的更多，接下來的幾周我們會透過他的行動以及他的能力來觀察他的傷勢。」

今天面對紅襪的先發投手羅培茲（Pablo López）也希望路易斯能一切安好，他說：「我很確定他自己也很難過，但他是個很樂觀的人，所以我希望他也能對這件事保持樂觀的態度。不管最後檢查的結果如何，我只希望並期許他能一切安好，他是一位好選手，對我們休息室來說也是非常重要的存在。」

路易斯。（資料照，法新社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法