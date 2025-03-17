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NBA》米契爾25分無用、騎士16連勝遭魔術斬斷 教頭讚賞對方防守

2025/03/17 10:30

魔術一哥班切羅。（美聯社）魔術一哥班切羅。（美聯社）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕魔術一哥班切羅（Paolo Banchero）今天得到24分，華格納（Franz Wagner）也貢獻22分，幫助魔術隊在客場以108比103擊敗東部龍頭騎士隊，同時斬斷騎士隊近期的16連勝。

此戰上半場打完，魔術以47比60落後。第三節魔術打出單節35比23的比分，前三節打完追至82比83。末節騎士隊一哥米契爾（Donovan Mitchell）連拿5分，一度拉開至7分差，但魔術布拉克（Anthony Black）連續砍進兩顆三分，幫助魔術隊在第四節剩下6分46秒時反以92比91領先。

接著雙方互咬分數，魔術射手「KCP」卡德威爾波普（Kentavious Caldwell-Pope）在末節剩下1分41秒投進追平三分，雙方戰成100平。魔術先靠華格納兩罰全進超前比數，騎士隊斯特魯斯（Max Strus）回敬三分球要回領先。但班切羅在剩下45.1秒跳投得手再度超前比分，加上米契爾最後一分鐘內3次出手全落空，讓魔術逆轉贏球。

華格納。（美聯社）華格納。（美聯社）

騎士隊第四節僅拿20分，下半場合計只拿43分成敗因。騎士隊總教練亞特金森（Kenny Atkinson）表示，要稱讚魔術隊的防守，「他們是前三大防守強隊，這就是他們所做到的，他們是一支出色的防守隊伍。」

魔術隊有5人得分上雙，班切羅24分、11籃板、外帶7助攻。華格納22分8籃板，W.卡特（Wendell Carter Jr.）16分14籃板，布拉克替補出發拿17分，卡德威爾波普15分。

騎士隊同樣有5人得分上雙，剛傷癒歸隊的米契爾拿23分為騎士隊最高，騎士中鋒J.艾倫（Jarrett Allen）20分12籃板，葛蘭德（Darius Garland）19分，斯特魯斯10分，傑洛米（Ty Jerome）12分。

米契爾。（美聯社）米契爾。（美聯社）

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