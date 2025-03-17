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東京賽》才木浩人兩度解決大谷翔平 隊友透露他為「復仇」的努力

2025/03/17 11:08

大谷翔平遭三振。（資料照，路透）大谷翔平遭三振。（資料照，路透）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕阪神虎強投才木浩人昨天在友誼賽先發面對豪門洛杉磯道奇，才木主投5局無失分，僅被敲1安，狂飆7次三振，兩度解決日本巨星大谷翔平。阪神虎捕手坂本誠志郎表示，才木這兩年為了「復仇」的努力，自己為他感到非常高興。

才木浩人曾在2023年經典賽熱身賽與日本隊交手時，他的招牌指叉球被大谷翔平「跪地開轟」，震撼全日本球迷。才木浩人賽後也相當懊悔。

阪神虎昨天與道奇之戰，才木浩人首局在2好球後，連用3顆指叉球，最後成功引誘大谷揮空吞三振。才木浩人第3局用高角度速球，讓大谷敲中外野飛球被接殺。

日媒《Daily》報導，坂本誠志郎回顧才木浩人與大谷翔平的對決，提到一開始就想用2年前同樣的球種讓他出局，「就算沒揮空，還有一次機會可以來報仇。」坂本誠志郎也笑說，「才木這兩年為了報仇而努力，我看到他這樣非常高興。」

不過，坂本誠志郎指出，如果時機點稍微有點不同，有可能會被大谷翔平轟出大牆，「他的反應速度和應對能力太驚人了。」

才木浩人。（資料照，美聯社）才木浩人。（資料照，美聯社）

大谷翔平遭三振。（資料照，路透）大谷翔平遭三振。（資料照，路透）

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