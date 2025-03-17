MLB》道奇MVP三連星少一人！ 貝茲生病無法出席開幕戰恐提前回國

貝茲。（路透）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇MVP強打貝茲（Mookie Betts）日前因病缺席2場對戰日職球隊的熱身賽，是否能夠趕上18日的開幕戰令人存疑。總教練羅伯斯（Dave Roberts）今天宣布，貝茲將不會參加對戰小熊的2場海外開幕系列賽。

貝茲最初在亞利桑納州時就出現類似流感的情況，在球隊前往日本的前一天，他仍堅持搭乘長途航班去東京，但因為恢復情況不如預期，所以沒有參加與日職讀賣巨人和阪神虎的熱身賽，日前只進行簡單的訓練，但很快就感到疲倦，對此，總降練羅伯斯表示，球隊會持續觀察貝茲的狀態。

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羅伯斯也強調，貝茲必須完成所有的訓練，且不會再感到疲倦，這樣他們才會考慮讓他在開幕戰上場，不然，醫療團隊可能不會允許他出賽，「我們不僅要考慮開幕戰，更要確保他不會陷入受傷的風險。」

貝茲今天沒有參加球隊訓練，羅伯斯對此表示，貝茲將不會參加東京海外開幕戰。《洛杉磯時報》記者哈里斯（Jack Harris）道奇正在考慮讓貝茲提前返美養病，球團認為他應該可以趕得上3月27日的主場開幕戰。

貝茲曾在2018年效力紅襪時拿下美聯MVP，2020年被交易至道奇，之後與球隊簽下12年3.65億美元的天價合約，上季繳出19轟、75打點和打擊率0.289的成績，並幫助道奇拿下世界大賽冠軍。

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