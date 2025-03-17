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網球》「無法用言語形容」 英國帥哥印地安泉封王衝到世界No.7

2025/03/17 10:32

德雷珀勇奪印地安泉大師賽男單冠軍。（法新社）德雷珀勇奪印地安泉大師賽男單冠軍。（法新社）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕延續前一場擊敗兩屆冠軍艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）的氣勢，英國好手德雷珀（Jack Draper）在ATP千分等級的印地安泉大師賽男單決賽以6：2、6：2力克丹麥魯內（Holger Rune），奪得生涯份量最重的冠軍。

德雷珀成為本屆印地安泉男單最大黑馬，他一路還擊敗美國弗里茲（Taylor Fritz）、謝爾頓（Ben Shelton）等高手，本週最新世界排名也升至第7名。

「這真的太不可思議，我沒預料到這一週會是這樣的比賽過程。」德雷珀說：「多年來我一直努力訓練，現在我非常感激能在這打球，過去幾年我所做的努力都在這大舞台得到回報，我無法用言語表達這種感覺。」

德雷珀也成為第5位奪得大師賽冠軍頭銜的英國選手，另外4人分別是穆雷（Andy Murray）、亨曼（Tim Henman）、諾里（Cameron Norrie）和魯賽德斯基（Greg Rusedski）。

德雷珀說：「老實說我覺得自己值得這一刻，我經歷了多少逆境，做出多少犧牲，我身邊所有人為我付出多少時間跟努力，我知道自己經歷了多少，現在站在這裡，我變成世界第7，這是一種激勵人心的感覺，我真的無法告訴你這對我來說有多重要。」

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