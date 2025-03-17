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NBA》受夠球迷狂喊「Fire Nico」 華盛頓：我們只想好好打球

2025/03/17 10:54

P·J·華盛頓希望球迷拋掉對管理層的不滿，好好支持現在的球員。（路透）P·J·華盛頓希望球迷拋掉對管理層的不滿，好好支持現在的球員。（路透）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕獨行俠今天與七六人上演「殘陣」大戰，最終125比130敗下陣來，同時今天現場又拍到球迷不滿球隊總管，大喊「Fire Nico」，對此球隊主力華盛頓（P.J. Washington Jr.）表態，希望球迷讓事情過去，讓他們球員好好打球。

P·J·華盛頓出席賽後記者會，記者會中談到球迷的不滿情緒，直言交易已經發生了，他可以理解球迷不滿管理層，但他們對於這些情緒已經很厭煩了。

「我們只想上場好好打球，我們也需要球迷支持我們，無論在場上的球員是誰，這就是我現在的感覺。」P·J·華盛頓在記者會上說道。

P·J·華盛頓近期因為腳踝傷勢缺席，今日復出就攻下29分並抓下12籃板，而實際上，P·J·華盛頓正是在達拉斯本地出生的球員。

獨行俠在送走東契奇（Luka Doncic）後面臨傷病問題，至今只打出7勝13敗，與季後賽漸行漸遠，除了交易來的明星禁區戴維斯（Anthony Davis）打不滿一場就受傷外，明星後衛厄文（Kyrie Irving）也因為左膝十字韌帶撕裂確定報銷。

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