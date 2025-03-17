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MLB》前年飆火球展現K功豪奪20勝 勇士強投史崔德明迎熱身賽首秀

2025/03/17 11:04

史崔德。（資料照，法新社）史崔德。（資料照，法新社）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕在2023年勇奪勝投、三振雙冠王的勇士強投史崔德（Spencer Strider），將在明天對上紅襪的熱身賽擔任先發，這也是他因傷動刀缺陣將近1年後，再度重返球場踏上投手丘。

目前26歲的史崔德在2023年迎來生涯代表作，當時一共出賽32場皆擔任先發，186.2局的投球送出多達281次三振，拿下20勝5敗、防禦率3.86（標準化防禦率ERA+113）的成績，直球均速上看97.2英里（約156.4公里），成為該年的勝投王與奪三振王並首度入選明星賽，在美聯塞揚獎的票選也拿下第4高的票數。

然而去年球季，史崔德出賽2場比賽狀況不佳，賽後更是傳出手肘不適，經檢查後發現右手肘尺側副韌帶（UCL）受傷，並進行內部支撐手術（Internal brace）修復，導致去年球季整季報銷，直到今年恢復訓練，目標新球季重返球場。

雖然勇士球團並未公布史崔德是否會立刻成為輪值的一員，但根據大聯盟官網的報導指出，包含熱身賽與開季後在小聯盟進行的復健賽在內，可能會進行至少5場的先發出賽，也就代表他回到大聯盟的時間可能會坐落在4月下旬。

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