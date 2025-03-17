中職》Passion Sisters練習生全數轉正 還加入前巨人啦啦隊長！

兄弟網羅日本職棒讀賣巨人隊前啦啦隊隊長菊池桃子。（中信兄弟提供）

〔記者林宥辰／台北報導〕2025年，中信兄弟啦啦隊全新陣容，33位隊員包含貴貴、凱蒂、峮峮、短今、希希、小安、白白、晴兒、波波、畇二、盈瑩、妮可、

林可、Julia、君白、曼容、小迪、沛婕、汶汶、夏蕾、Wendy、怡琪、少鹽和兩位韓籍成員超級隊長李丹妃、韓國甜心邊荷律，以及2024的七位練習生牛奶、芊芊、衣宸、瑄、莎莎、維尼和璇璇全數轉正。

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今年再次網羅日本職棒讀賣巨人隊前啦啦隊隊長菊池桃子，身材高挑的她，有著甜美可愛的臉蛋，16年的韻律體操經驗，一直是隊上的特技擔當，不論是在球場或是啦啦隊相關活動上，經常表現高超技巧，一雙長腿展現一字馬旋轉更是她的招牌，也因此累積大批粉絲追隨。

兄弟網羅日本職棒讀賣巨人隊前啦啦隊隊長菊池桃子。（中信兄弟提供）

中信兄弟今年度推出全方位應援表演團隊—「NOISEMAKER 製噪機」！作為Passion Sisters成員，同時擔任中信特攻籃球隊舞台總監的白白，以超強編舞實力與舞台魅力征服全場！ 在今年度「NOISEMAKER 製噪機」中，她將再度擔任舞台總監，打造最具感染力的舞台，讓每一個動作都精準擊中節奏，每一次演出都成為視覺震撼！

中信兄弟隊啦啦隊3月12日展開春訓，為期三天，希望透過不同的舞風，讓大家感受PS滿滿的活力與熱情，開幕戰3月29日將在台北大巨蛋開打，邀請熱情球迷進入球場，為中信兄弟加油打氣。

兄弟網羅日本職棒讀賣巨人隊前啦啦隊隊長菊池桃子。（中信兄弟提供）

兄弟網羅日本職棒讀賣巨人隊前啦啦隊隊長菊池桃子。（中信兄弟提供）

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