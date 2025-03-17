國際自由車環台公路大賽「浪漫台三線站」將登場！ 東勢警加強取締道路違規施工

員警日前巡邏至石岡區豐勢路，發現有施工單位未依規定做好防護措施即進行道路養護工作，嚴重影響用路人行車安全，當場製單告發，並要求承包廠商應做好妥善防護措施。 （警方提供）

〔記者歐素美／台中報導〕3月18日國際自由車環台公路大賽（浪漫台三線站）將於台中市山城登場！東勢警分局為有效降低豐勢路車禍事故件數，要求沿線轄區派出所加強道路施工安全維護巡查，員警日前巡邏至石岡區豐勢路705號，發現有施工單位未依規定做好防護措施即進行道路養護工作，嚴重影響用路人行車安全，當場製單告發，並要求承包廠商應做好妥善防護措施。

東勢警分局指出，依台中市交通事故統計數據及肇因分析，東勢區豐勢路為聯絡苗栗卓蘭及東勢、石岡、新社、和平區與周邊地區的交通要道，行經車輛眾多，每年舉辦新社花海、國際自由車環台公路大賽（浪漫台三線站）等大型活動，吸引大量外來人潮，面對如此大量的交通流量，因此往往造成施工公安與交安問題浮現，就既有道路設施的養護工作明顯繁重，須經常進行道路養護及搶修作業。

請繼續往下閱讀...

為維護將於3月18日登場的自由車環台賽沿線道路安全，有效降低豐勢路車禍事故件數，東勢警分局長林中興特別要求沿線轄區派出所加強道路施工安全維護巡查。

本月12日巡邏員警在石岡區豐勢路705號發現有施工單位未依規定做好防護措施，即進行道路養護工作，嚴重影響用路人行車安全，除當場製單告發，並要求承包廠商應做好妥善防護措施，包括安全計畫、施工機具的檢查及施工人員的教育訓練，方可增進施工安全與順利，進而維持道路的順暢，以期讓用路人有安全舒適的道路行車環境，從而降低車禍事故的發生，保障民眾生命財產安全。

施工單位在石岡區豐勢路施工，未依規定做好防護措施，警方巡邏發現當場製單告發。 （警方提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法