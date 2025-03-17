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台日帆船競技 中山大學PK大阪大學逆轉勝

2025/03/17 11:31

中山大學與大阪大學在西子灣舉辦台日風帆友誼賽。（中山大學提供）中山大學與大阪大學在西子灣舉辦台日風帆友誼賽。（中山大學提供）

〔記者許麗娟／高雄報導〕國立中山大學與日本大阪大學「第4屆台日風帆友誼賽」，今年移師到西子灣舉辦，阪大帆船部10名學生近日造訪中山大學進行在8天7夜集訓，兩校也進行4對4的團隊競賽，最終由中山大學逆轉勝出，奪得優勝！

中山大學副學務長羅凱暘表示，此次比賽場地位於西子灣海域，並安排帆船遠航訓練，學員們使用雷射船型展開技術切磋與戰術演練。不同於去年在日本駕駛的Snipe型雙人帆船，雷射船型為單人操作，更需獨立應對各種海況挑戰，考驗個人的操控能力與戰術應變。

本次帆船賽以4對4團隊賽的模式進行，在總共5航次中，先取得3勝者獲勝，每1航次由各隊4艘船終航順序總和低者拿下，各隊須透過靈活調整航線，展開掩護、牽制等精彩攻防。在前4個航次中，雙方2比2戰成平手，關鍵的最後1航次，出發後阪大以優異的啟航能力和團隊默契，在開局取得優勢，中山選手則沉著應對，憑藉船型速度上的優勢與善用團隊競賽規則，讓小組第1的成員折返，取得優先航行權，並在後期以戰術成功壓制阪大的另2艘船，最終奪下關鍵1勝。

日本阪大選手在競賽過程中全力以赴。（中山大學提供）日本阪大選手在競賽過程中全力以赴。（中山大學提供）

中山物理系學生林伯政表示，阪大夥伴能迅速察覺風向細微變化並靈活應對，掌舵技巧讓人大開眼界；比起勝負，這種互相學習與成長的感覺才是最棒的收穫。化學系學生李佳晏指出，阪大學生總是能在最快的時間內調整船速，失誤時也不疾不徐的改善錯誤，值得學習。資管系學生蔡佳倚則提及，阪大帆船隊在練習賽時就以正式賽的態度應對並執行戰術，展現嚴謹的比賽精神。

這場交流也規劃豐富的射箭體驗、衝浪課程等特色戶外活動，以及品嚐小籠包、滷肉飯、蚵仔煎、臭豆腐及珍珠奶茶等高雄在地料理；最讓阪大學生印象深刻的，莫過於有如籃球大小般的10人份「大碗公水果刨冰」，阪大外語部學生神頭蘭笑說，衝浪體驗非常有趣，但隔天全身痠痛，「一度以為是中山大學的比賽戰略。」風趣的言論展現2校的友好情誼。

中山大學選手沉著應對，展開精彩攻防。（中山大學提供）中山大學選手沉著應對，展開精彩攻防。（中山大學提供）

中山大學與日本大阪大學在疫情後首聚西子灣，舉辦「第4屆台日風帆友誼賽」。（中山大學提供）中山大學與日本大阪大學在疫情後首聚西子灣，舉辦「第4屆台日風帆友誼賽」。（中山大學提供）

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