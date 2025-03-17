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中職》猴系因仔！籃籃新身分是「推進隊長」 樂天團長阿誠季後將引退

2025/03/17 11:15

樂天桃猿應援團「猴系因仔」全新登場，籃籃轉職推進隊長。（樂天桃猿提供）樂天桃猿應援團「猴系因仔」全新登場，籃籃轉職推進隊長。（樂天桃猿提供）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕樂天桃猿今日公布應援團的全新名稱「猴系因仔」以及新成員的加入，包含「推進隊長」籃籃以及「MC」巫苡萱，樂天桃猿應援團將以更具熱情的精神、更豐富的活動內容，帶領10號隊友共同應援，展現屬於樂天桃猿的獨特魅力。

自從籃籃宣布WBC資格賽是「啦啦隊身份的最後一場應援」之後，全新的身份一直引起熱烈討論，今天樂天桃猿球團公布籃籃的全新職位為「推進隊長」，未來希望將台灣棒球文化以及樂天桃猿的棒球精神推進、推廣給全台灣觀眾，讓更多人愛上棒球！

伴隨著全新形象亮相，新球季開始籃籃將會以新身份在棒球場上與10號隊友一起應援互動，為此球團更在樂天桃園棒球場本壘後方的A、B座位區設立一個全新的應援區域，將為10號隊友帶來精彩活力的演出，第一場演出將在3/30樂天桃猿開幕戰登場；另外在樂天桃猿官方的YouTube頻道也將開設籃籃專屬的節目單元，以更豐富、有趣的型式與球迷見面！

同樣備受矚目的還有巫苡萱，在卸下樂天女孩的身份後將轉為MC，繼續留在棒球場上發揮主持的專業與魅力，為10號隊友帶來精彩的活動與賽事體驗。

此外，多年來在應援舞台上陪伴10號隊友的團長阿誠，將在2025球季結束後正式引退，從La New熊時期參與後援會志工，到Lamigo桃猿、樂天桃猿時期擔任應猿團長，在阿誠的帶領下，10號隊友上下齊心全力為桃猿男兒應援。球團感謝阿誠十餘年來的貢獻，把握畫下句點的最後一年，邀請各位十號隊友與阿誠一起留下更多美好回憶。

樂天桃猿「猴系因仔」正式成軍！團長Aby、阿誠、阿杰、GGG、Rina、壯壯，MC林艾融、巫苡萱，以及推進隊長籃籃，邀請所有10號隊友們一同見證應援新時代的來臨！

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