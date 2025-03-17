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體育 籃球 NBA

NBA》快擺脫附加賽了！ 「蟻人」飆分灰狼擊退爵士收下8連勝

2025/03/17 11:45

愛德華茲今天狂飆41分，灰狼打出8連勝。（美聯社）愛德華茲今天狂飆41分，灰狼打出8連勝。（美聯社）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕灰狼擺脫上半季低潮，近期打出一波連勝氣勢，今天主場迎戰西部弱旅爵士，最終在一哥「蟻人」愛德華茲（Anthony Edwards）狂飆41分帶領下，以128比102大勝，球隊不僅收下8連勝，也與西部第6的勇士沒有勝差。

今天一開賽灰狼展現連勝氣勢，愛德華茲前8分鐘就轟下19分，還上演在對方中鋒凱斯勒（Walker Kessler）頭上暴扣的美技，首節打完個人進帳21分，灰狼早早取得雙位數領先。

灰狼後續也沒給爵士追上的機會，第三節單節打出37比25的比分，一口氣將領先擴大到20分，而該節愛德華茲繼續火力輸出，單節攻下了16分；末節爵士氣力放盡，一度落後到全場最多31分，最終讓灰狼輕鬆帶走勝利。

此戰愛德華茲41分為全場最高，隊友麥克丹尼爾斯（Jaden McDaniels）貢獻20分12籃板；爵士方面，塞克斯頓（Collin Sexton）22分、凱斯勒15分19籃板、馬卡南（Lauri Markkanen）則有16分。

灰狼收下勝利後，近期打出一波8連勝，目前戰績40勝29敗西部排名第7，與第6的勇士沒有勝差，不過勇士近期狀況也很火燙，目前已經拉出了一波7連勝，兩隊一路「北伐」，為擺脫附加賽努力中。

麥克丹尼爾斯（右）今天有雙十表現。（路透）麥克丹尼爾斯（右）今天有雙十表現。（路透）

愛德華茲在凱斯勒防守下灌籃。（路透）愛德華茲在凱斯勒防守下灌籃。（路透）

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