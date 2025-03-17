東京賽》日本的食物「太驚人了！」 讓道奇左投班達超震撼

道奇班達本身就是知名遊戲《寶可夢》的粉絲。（取自道奇隊IG）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇與小熊將在3月18日、19日舉行東京海外賽，這同時也是兩隊多名大聯盟選手首次造訪日本。道奇31歲左投班達（Anthony Banda）昨天受訪大讚日本的食物，特別是麵包，和美國差別很大。

班達本身就是知名遊戲《寶可夢》的粉絲，他日前特地造訪寶可夢位在東京的總部，與大量的皮卡丘合影。班達當時表示，「我從小就是寶可夢的超級粉絲，所以這對我來說就像是夢想成真，真的太興奮了。」班達也參訪日本知名的築地市場。

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道奇昨天與阪神虎打友誼賽，班達在休息區接受道奇洛媒《SportsNet LA》的美女記者華森（Kirsten Watson）訪問，「來日本最棒的經歷是什麼？食物？文化？觀光景點？最酷的部分是什麼？」

班達對此回說，「最簡單的回答是每件事，但特別是（日本的）食物太驚人，即使在美國，大家也常聊與這裡的不同，至目前為止，最讓我驚訝是麵包，我今天早上吃吐司，感覺像是『令人不可置信了』，這些食物真的太讚。」

班達認為，日本的食物很棒，城市也很乾淨，大家都很友善和慷慨，這座城市每個部份都非常特別，「我能理解為何這麼多觀光客都想來這裡。」

Gotta catch 'em all, Anthony! pic.twitter.com/cuDthBubXe — Los Angeles Dodgers （@Dodgers） March 14, 2025

道奇班達。（資料照，美聯社）

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