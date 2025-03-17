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NBA》哈登、雷納德聯手砍54分 快艇大分差擊潰黃蜂收下3連勝

2025/03/17 12:22

哈登今天砍下全場最高的31分，幫助快艇擊潰黃蜂。（路透）哈登今天砍下全場最高的31分，幫助快艇擊潰黃蜂。（路透）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕今日在主場迎戰黃蜂的快艇，靠著當家球星「大鬍子」哈登（James Harden）砍下31分外帶10籃板，以及雷納德（Kawhi Leonard）也攻下23分的領銜之下，幫助球隊以123：88收下3連勝，近7場比賽也拿下了6場勝利，目標直接前進季後賽首輪。

雙方在比賽一開始打的有來有往，但哈登在首節就火力全開，單節7投5中、包括三分球3投2中，罰球3投皆進拿下15分，幫助快艇拉開分差，進入次節，雷納德開始加入戰局與哈登聯手，上半場結束幫助快艇以65：41大幅領先。

易籃後，快艇兩位明星球員的攻勢絲毫未減，雙方在第3節合計砍下20分，在領先分差擴大的情況下，末節快艇派出板凳球員上場磨練，一度將領先分差擴大至38分，相比黃蜂在上半場命中率4成不到，即便到了下半場有所回溫但為時已晚，最終讓快艇在主場輕鬆奪勝。

哈登今天砍下全場最高的31分，外帶10籃板與7助攻，雷納德則攻下23分緊隨其後，祖巴克（Ivica Zubac）也繳出17分、14籃板與8助攻的優異表現；黃蜂部分，全隊僅2位球員得分上雙，威廉斯（Mark Williams）進帳18分為全隊最高，也抓下了多達15籃板也上演7次的助攻，「球三弟」小波爾（LaMelo Ball）則攻得16分。

快艇目前戰績來到38勝30敗排名西部第8，與第6的勇士和第7的灰狼剩下1.5場勝差，力拚爭取直接前進季後賽首輪的機會；而黃蜂17勝50敗的成績，幾乎是無望拿下季後賽甚至附加賽的資格。

雷納德本場僅次於哈登攻下23分。（路透）雷納德本場僅次於哈登攻下23分。（路透）

威廉斯繳出18分、15籃板與7助攻的優異成績，可惜無法幫助球隊奪勝。（美聯社）威廉斯繳出18分、15籃板與7助攻的優異成績，可惜無法幫助球隊奪勝。（美聯社）

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