日職》陳偉殷回中日主場引退 日媒爆料曾有球隊要挖角他和陳大豐

陳偉殷。（資料照，特派記者倪婉君攝）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕中日龍昨天為39歲台灣左投陳偉殷在名古屋舉辦引退的開球儀式，象徵結束21年的職業生涯，陳偉殷的感性致詞讓全場球迷拍手歡呼。日媒《中日體育》今天爆料，陳偉殷和他的恩師陳大豐在2008年曾經被其他球隊嘗試挖角，但都遭到兩人拒絕。

陳偉殷2004年以18歲之姿加盟中日龍，隔年就升上一軍，但2006年因動完左手肘手術，連兩年都不在一軍，被降至為育成選手，但他在2008年強勢復出，重新成為支配下球員，在一軍繳出7勝6負、防禦率2.90的成績。

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日媒《中日體育》報導指出，陳偉殷對中日龍的感情很深厚，也對球隊十分忠誠。2008年復出時曾有其他球隊對他拋出橄欖枝，想要挖角他，直接問：「要不要來我們球隊？」

日媒並未具體透露是哪一支球隊，但此舉嚴重違反規定，但在職業棒球界屢見不鮮，這支球隊看到了陳偉殷的實力，自然想方設法挖角他。

日媒也提到，這支球隊不僅想要挖走陳偉殷，甚至也想把推進他進中日龍的球探兼恩師陳大豐也一併帶走，日媒形容此舉意味著「以後你們的生活我們負責，你們只要背叛中日龍就行了。」

日媒認為這是利用人性的弱點，以利益誘惑的挖角手法，不過最終，陳偉殷和陳大豐都拒絕了這份提議。陳偉殷曾說道，「多虧了陳大豐前輩，我才有機會加盟中日並站穩腳跟，非常感謝球隊給予自己成長的機會，因此未來我也會一直支持中日龍。」

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