中職》「雙獅會」移師大巨蛋邁向第10年 主視覺公佈！

「雙獅會」移師大巨蛋邁向第10年。（統一獅提供）

〔記者林宥辰／綜合報導〕統一7-ELEVEN獅與埼玉西武獅都是各自聯盟中的傳奇球隊，兩隊自2016年起開啟台日雙獅好友交流活動，從2016年合作至今，即將邁入第十個年頭，為慶祝十週年，今年的台日雙獅會移至臺北大巨蛋盛大舉辦，讓更多的雙獅球迷得以共襄盛舉。

本次針對雙獅好友十週年里程碑，邀設計團隊融合大巨蛋意象及獅爪圖像打造十週年標章設計，除了以歌德字體設計字樣外，並在其中藏入了LION字樣，加強雙方的合作關係。

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在主視覺拍攝上，今日台日雙獅主題日形象視覺，由曾經待過埼玉西武獅的人氣球星郭俊麟領軍，搭配高塩將樹、邱浩鈞、林靖凱、陳重廷及蘇智傑，以向前邁進、勇往直前的風格表現這十年來雙獅合作的歷史軌跡。

本次台日雙獅形象視覺表現上用雙獅的亮橘、藏青色系搭配，配合利爪劃開星空的痕跡，獅子軍六位球員穿插其中打造前後不一的層次感，球員動作有動有靜，正如同雙獅宜動宜靜的不屈個性，相信下一個十年，雙獅一定依然璀璨。

今年度台日雙獅主題日球衣設計，取得埼玉西武獅共同合作，以類似埼玉西武獅主場球衣風格款式設計，以白色簡約呈現，袖口搭配兩隊色系橘色與藍色呈現，左手臂電繡台日雙獅10週年紀念限定專屬LOGO。2025年台日雙獅好友交流主題日，今年度4月11~13日將前進臺北大巨蛋舉辦雙獅活動賽事，目前賽事門票於全台統一超商ibon售票系統熱賣中，週六、週日結合雙獅主題日活動，特別推出「雙獅10週年紀念法被席」，週六搭贈埼玉西武獅藍款式，而週日搭贈統一獅橘款式，每場數量有限，歡迎球迷搶先購買預售票。

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