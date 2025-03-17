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東京賽》貝茲生病讓他體重掉了近7公斤之多 道奇教頭說分明

2025/03/17 13:05

道奇球星貝茲。（資料照，美聯社）道奇球星貝茲。（資料照，美聯社）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇與小熊將在3月18日、19日舉行東京海外賽，但道奇球星貝茲（Mookie Betts）身體不舒服，確定無法趕上東京海外開幕戰。 道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）表示，貝茲因為生病，讓他的體重掉了約15磅（約6.8公斤）。

根據《洛杉磯時報》報導，貝茲是感染病毒性腸胃炎，他是在球隊出發前往日本前就出現身體不適的狀況。道奇起初沒有太多考慮讓貝茲錯過東京行，也不擔心他的病情，羅伯斯表示，醫生不認為這個病毒具有傳染性、不會傳給其他隊員。

不過，貝茲在生病期間，他的體重掉了約15磅，抵達東京後明顯消瘦許多，雖然近幾天貝茲的身體開始好轉，但仍受到脫水和疲勞的影響。

「問題是，當你體重掉太多，特別是脫水的時候，這會讓人更容易受到軟組織傷害。」羅伯斯說，「我們對此非常謹慎，所以接下來一週時間，會努力讓他恢復、增強他的力量，做一些棒球活動，為主場開幕戰做好準備。」

鑒於貝茲的身體狀況，讓羅伯斯表示，考慮在週三的海外賽結束後，讓貝茲提前搭機返回洛杉磯。羅伯斯表示，「他仍在努力找回身體狀況，我認為問題是，怎樣做才能讓他最好地準備迎接開幕戰？我們還在討論。」

《洛杉磯時報》指出，貝茲沒有參加與日職球隊的兩場友誼賽，昨天的賽前練習時，貝茲在接球時顯得非常疲憊，在幾次訓練中，還把雙手撐在膝蓋上休息。貝茲原本今天原本要做訓練，最後也因身體狀況欠佳而取消。

羅伯斯坦言，若道奇隊知道貝茲無法在東京出賽，有可能會讓他留在美國，而不是隨隊去日本。

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